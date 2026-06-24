La Terminal de Ómnibus de Mendoza inaugura su "shopping": el detalle de las obras

Este miércoles, después de una larga espera , un nuevo espacio de la Terminal de Ómnibus de Mendoza verá la luz y la concreción del plan integral estará en casi su totalidad. Se trata del ala Oeste de la estación, la cuál tendrá una impronta de “shopping” denominado Espacio Costanera y con la apuesta de importantes marcas, con la concentración del patio de comidas, un outlet deportivo, espacios de recreación infantil y nuevos servicios

La apertura es uno de los últimos pasos del plan integral de modernización que el complejo ha encarado en lo que ha sido casi una década -aunque el plazo inicial de concreción era de tres años-. Todo esta remodelación está a cargo de la empresa Estación Terminal Mendoza S.A., quien en 2017 ganó como único oferente con una inversión aproximada de $260 millones -en aquel entonces- la concesión integral otorgada por el Gobierno de Mendoza con una extensión de 20 años adicionales, sujeto a obras de remodelación y desarrollo del predio.

Con 50 locales comerciales que se sumarán a los 140 ya existentes, como contaron fuentes de la Terminal de Ómnibus, este espacio estará destinado especialmente a la actividad comercial y recreativa, cambiando la lógica del complejo como un lugar de paso a uno de consumo y encuentro para mendocinos y turistas.

Aunque en el resto del predio se da la presencia de cafetería y espacios gastronómicos, la mayor concentración se dará allí con un patio de comidas que tendrá cadenas internacionales como el segundo local de McDonald’s dentro del predio y KFC y otros nacionales y locales como Havanna y Sopelssa.

Este ala también tendrá un outlet deportivo, con productos de reconocidas marcas y precios muy competitivos. Y, completando la recreación se dará un sector de entretenimiento infantil con máquinas electrónicas y juegos para niños.

Entre las novedades que se sumarán en el flamante espacio hay que mencionar además plataformas exclusivas para servicios especiales, como contingentes estudiantiles, viajes de egresados y delegaciones deportivas. A esto se suma un amplio hall de espera, diseñado para que familiares y acompañantes que aguarden la llegada de los micros.

La segunda planta del ala Oeste tendrá un enfoque corporativo. Incluso, tendrá el traslado de Diario Los Andes, que dejará su histórica ubicación de calle San Martín para pasar a ocupar un espacio dentro en la parte superior del complejo, donde se ubicarán entidades públicas como la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y otras empresas de transporte y otros servicios vinculados en un total de 40 oficinas.

ALF PONCE / MDZ

Una transformación integral

La imagen de la Terminal de Ómnibus que tomó la empresa que hoy está a cargo de su administración a lo que se puede ver hoy es algo totalmente diferente. Con una impronta más cercana a la de un aeropuerto que a la típica estación de ómnibus, las primeras obras se inauguraron por el año 2019, con el ala Norte, ubicada sobre calle Reconquista.

El siguiente gran avance se dio en 2023, cuando en el ala Sur, la que linda con el Acceso Este, inauguraron los locales de McDonald’s y una YPF exclusiva para los colectivos. A eso se sumó luego el hotel Fuente Mayor.

Fuente Mayor

Una de las obras más esperadas fue la del ala Este, sobre calle Alberdi, una etapa que logró cambiar por completo la circulación de las miles de personas que utilizan los servicios de media y larga distancia que operan desde su interior. Justo después de su apertura fue que comenzaron los trabajos en el ala Oeste, ubicada sobre la avenida Costanera.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Esta última etapa implicó la demolición del edificio que existía en el lugar para darle vida a este espacio que demandó una inversión de más de $10 millones.

A diario, por el espacio de la estación de ómnibus transitan entre 60.000 y 90.000 personas a diario, dependiendo la temporada. Además, dada la concentración de empresas que se da en el lugar se dan unos 1.000 empleos directos y otros 3.000 indirectos. En total, son 40.000 los servicios de colectivos, entre internacionales, nacionales e interurbanos.