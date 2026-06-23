Mazazo para el mercado: MSCI deja a la Argentina afuera de los grandes índices globales

La Argentina seguirá clasificada por MSCI como mercado standalone, el escalón más bajo de su esquema y una categoría que la mantiene al margen de los grandes universos de inversión global, tanto los emergentes como los de frontera.

En su revisión anual de clasificación, el proveedor de índices ni siquiera mencionó al país: no anunció cambios ni abrió la consulta que buena parte del mercado esperaba como primer paso hacia una eventual mejora.

La gran apuesta de los inversores locales era que MSCI incorporara a la Argentina a una lista de observación —la watchlist o "consultation"—, el trámite previo a una recategorización.

No ocurrió. En el mismo informe, la firma sí reclasificó a Bulgaria de standalone a mercado de frontera y dejó bajo observación a economías como Indonesia, Turquía, Bangladesh, Corea y Grecia, pero excluyó al país de cualquier movimiento. La lectura para la plaza local fue negativa.

La decisión llega días después de que el Global Market Accessibility Review, difundido la semana pasada, repitiera casi sin cambios las advertencias de años anteriores sobre el cepo, la movilidad de capitales y otras barreras operativas.

El cepo, el obstáculo que MSCI sigue marcando

El núcleo del problema vuelve a ser la accesibilidad para el inversor extranjero.

La Argentina arrastra deficiencias en 7 de los 18 criterios que evalúa MSCI, concentradas en dos frentes: la movilidad de capitales y el funcionamiento del mercado cambiario.

Aunque el Gobierno flexibilizó parte de los controles, la traba decisiva sigue en pie, ya que el cepo continúa plenamente vigente para las personas jurídicas, mientras se aliviaron las condiciones para las personas físicas.

Para subir de categoría, MSCI exige de manera taxativa que los fondos internacionales puedan ingresar capitales, operar activos, acceder al mercado de cambios y repatriar utilidades sin restricciones relevantes, costos excesivos ni exigencias documentales.

Hoy, varios de esos requisitos siguen incumplidos: persisten la llamada "restricción cruzada" y los límites para girar al exterior ganancias acumuladas de ejercicios anteriores.

Qué evalúa MSCI y por qué pesa tanto

La clasificación no surge solo del desempeño reciente de los activos ni de la mejora de algunas variables financieras, sino de una evaluación más amplia que combina tres grandes dimensiones: el desarrollo económico, el tamaño y la liquidez del mercado, y la accesibilidad para los inversores internacionales.

Por eso sus categorías son seguidas con atención: determinan qué países pueden integrar los índices que replican miles de millones de dólares y, con ello, condicionan los flujos de capital hacia cada plaza.

## Cómo reaccionaron los activos

En paralelo, los activos argentinos cerraron la jornada en rojo, en una rueda atravesada por la expectativa del informe y por una toma de ganancias tras el rally de las últimas semanas. Las acciones cedieron más de 4% en Wall Street, mientras que el riesgo país avanzó 2,85%, hasta los 433 puntos.

El retroceso se dio luego de las recientes mejoras de calificación de Fitch y S&P, que habían reforzado el optimismo sobre la deuda local, en un mercado que todavía mantiene en el horizonte una posible suba pendiente por parte de Moody's.