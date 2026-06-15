El mercado sigue de cerca cómo financiará el Gobierno el pago de deuda más importante del año
El 9 de julio vencerán unos US$4.344 millones en concepto de capital e intereses de los bonos surgidos de la reestructuración de deuda. El mercado mira la evolución de las reservas y la estrategia oficial para afrontar el compromiso.
El Ministerio de Economía se prepara para el segundo cumplimiento más importante del año. En menos de un mes, el 9 de julio, se pagarán unos US$4.344 millones correspondientes al segundo vencimiento anual de la deuda generada por la reestructuración encarada durante el gobierno de Alberto Fernández, con Martín Guzmán como ministro de Economía. Se trata de los bonos Bonares y Globales, de los que habrá que liquidar capital e intereses para completar la saga de compromisos más importante de 2026.
Mientras se define la manera exacta de diseñar el pago, transcurren con cierto éxito los días de compras de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El tiempo de espera hasta el pago del 9 de julio coincide con el período de mayor nivel de liquidación sojera que, más allá de extenderse hasta agosto, habrá concretado para entonces los montos más importantes de venta.
El día después de ese pago será el momento de comenzar a analizar la evolución real de las reservas y, luego, determinar qué tan lejos o qué tan cerca se está de las metas de incremento real de esa variable.
La situación es analizada en el último informe presentado el viernes pasado por la consultora 1816, una de las más importantes del mercado financiero, titulado “Spot, Sintético y Calificación”.
- En este contexto, en el que el BCRA compra dólares spot y, en los últimos días, vende cobertura cambiaria, calculamos que las reservas netas medidas bajo la metodología del FMI subieron US$6.800 millones en lo que va del año, lo que compara con la meta anual de US$8.000 millones.
- ¿Perspectivas hacia adelante? En un mes se realiza el pago de Globales y Bonares (casi US$ 4.000 millones al sector privado), y la garantía del Banco Mundial y del BID que exceda los US$1.854 millones en 2026 elevaría el objetivo anual de reservas.
- No hay que perder de vista que el BCRA tendrá que seguir comprando divisas en el MLC para cumplir con el objetivo anual acordado con el Fondo Monetario Internacional, salvo que finalmente se reabra el mercado internacional, algo que, de todos modos, a esta altura luce perfectamente cumplible.
- En cuanto a la estrategia de financiamiento del Gobierno, una de las novedades de esta semana fue que el Tesoro le canjeó al BCRA dos Boncer que tenía en su poder por los Bonar AL35 y AE38 (le entregó un total de US$6.652 millones de valor nominal entre ambos). El equipo económico no comunicó públicamente los motivos de la operación, pero sospechamos que se realizó para aplicarlos como colateral en el rollover de los repos que tenían como garantía el Bopreal 1D, que vence en octubre de 2027.
- Decimos eso esencialmente por dos razones: (i) la última vez que el Tesoro le dio al BCRA los Bonares AL35 y AE38, en diciembre de 2025, fue para que el Central los utilizara como garantía del último repo acordado con bancos internacionales por US$3.000 millones; y (ii) Werning anticipó hace unos días que la autoridad monetaria estaba avanzando en la renovación de todos los repos.
- Cabe recordar que hay repos vigentes por un total de US$6.000 millones, con vencimientos entre octubre de 2026 y abril de 2027, y que la mitad de ellos está garantizada por BPOD7 (la otra mitad, por los Bonares). Todos los repos están sobrecolateralizados. Si se confirma el financiamiento del pago de julio (con la garantía de organismos) y el rollover de todos los repos del BCRA (los US$6.000 millones de capital), quedarían vencimientos en moneda extranjera con privados y el FMI por US$20.000 millones hasta el final de la era Milei (ver cuadro).
- Nadie duda de que esos vencimientos se pagarán, porque las reservas “disponibles” —que serían todas las brutas menos la parte no activada del swap chino— rondan los US$34.000 millones, incluyendo capital e intereses.
- La incógnita es con cuántas reservas comenzará la próxima gestión, que enfrentará vencimientos con privados y el FMI por US$ 20.000 millones al año, aunque con exportaciones de energía y minería récord y en crecimiento.