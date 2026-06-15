El mercado sigue de cerca cómo financiará el Gobierno el pago de deuda más importante del año

El 9 de julio vencerán unos US$4.344 millones en concepto de capital e intereses de los bonos surgidos de la reestructuración de deuda. El mercado mira la evolución de las reservas y la estrategia oficial para afrontar el compromiso.

El Ministerio de Economía se prepara para el segundo cumplimiento más importante del año. En menos de un mes, el 9 de julio, se pagarán unos US$4.344 millones correspondientes al segundo vencimiento anual de la deuda generada por la reestructuración encarada durante el gobierno de Alberto Fernández, con Martín Guzmán como ministro de Economía. Se trata de los bonos Bonares y Globales, de los que habrá que liquidar capital e intereses para completar la saga de compromisos más importante de 2026.

Mientras se define la manera exacta de diseñar el pago, transcurren con cierto éxito los días de compras de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El tiempo de espera hasta el pago del 9 de julio coincide con el período de mayor nivel de liquidación sojera que, más allá de extenderse hasta agosto, habrá concretado para entonces los montos más importantes de venta.

El día después de ese pago será el momento de comenzar a analizar la evolución real de las reservas y, luego, determinar qué tan lejos o qué tan cerca se está de las metas de incremento real de esa variable.

La situación es analizada en el último informe presentado el viernes pasado por la consultora 1816, una de las más importantes del mercado financiero, titulado “Spot, Sintético y Calificación”.