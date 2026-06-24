El dólar blue y el oficial en máximos del año: qué se espera para la apertura de este miércoles

El dólar blue cerró en su valor más alto de 2026 y comenzará este miércoles por encima de los $1.500. El oficial también avanzó con fuerza y quedó a un paso de alcanzar esa referencia.

El dólar blue se consigue a 1.505 pesos en cuevas de la City porteña y es reflejo de un mercado cambiario "caliente", mientras crece el optimismo de los argentinos por una Selección que puede llegar lejos en el Mundial 2026.

El mercado cambiario llegará a la rueda de este miércoles con fuertes expectativas luego de una jornada marcada por nuevas subas tanto en el dólar oficial como en el dólar blue, que alcanzaron niveles que no se observaban desde comienzos de año.

Tras avanzar $10 durante el martes, el dólar blue cerró en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, superando nuevamente la barrera psicológica de los $1.500. De mantenerse la tendencia registrada en las últimas ruedas, la cotización informal abrirá este miércoles en torno a esos valores, con la atención puesta en una posible continuidad de la presión alcista.

El dólar oficial también mostró un fuerte avance. En las pizarras del Banco Nación terminó la jornada a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, quedando a apenas $10 de alcanzar los $1.500. Se trata de una de las cotizaciones más elevadas registradas desde enero de 2026.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense cerró a $1.471, tras sumar otros $10 en la rueda y marcar igualmente su valor más alto en lo que va del año. Durante junio, el tipo de cambio oficial acumuló un incremento de $63,50, equivalente a una suba cercana al 4,5%.

Los dólares financieros también acompañaron la tendencia alcista. El dólar MEP finalizó en $1.508, con un avance del 1,63%, mientras que el contado con liquidación (CCL) cerró en $1.553, tras subir 1,85%. Por su parte, el dólar tarjeta concluyó la jornada en $1.547, con una mejora del 1,44%.