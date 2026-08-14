Se recalientan el dólar blue y el riesgo país tras el 2,1% de inflación en julio: a cuánto abrirán este viernes

Con el riesgo país en torno a 470 puntos y la inflación arriba del 2%, el dólar informal sigue siendo el fiel de la balanza.

Los fundamentals de la economía argentina siguen siendo sólidos pero algunas noticias empiezan a inquietar a los actores económicos. El dato de inflación de julio en 2,1% cayó en una semana en la que el mercado cambiario ya venía mostrando cierto nerviosismo, lo mismo que el riesgo país, que se alejó una vez más de los 400 puntos.

Este jueves el dólar oficial marcó en las pantallas del Banco Nación $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, cerrando una rueda sin cambios, aunque el dólar mayorista se movió levemente, un 0,03% hasta $1.492 para la venta y el dólar blue o marginal, subió cinco pesos anotando $1.520 y $1.540 para ambas puntas.

En los dólares financieros, el dólar MEP quedó en $1.520,94, una baja de -0,33%, mientras que el Contado con Liqui se mantiene en la misma tendencia, marcando $1.579,83.

Riesgo país En este contexto, el riesgo país anotó no logra bajar desde niveles ya cercanos los 500 puntos básicos. Este jueves cerró en 473 puntos, dos más que el cierre del anterior, aunque la tendencia alcista se mantiene, teniendo en cuenta que el índice arrancó el mes en 411 puntos el lunes 3 de agosto, y desde ahí no dejó de crecer.

Es una noticia que no cae del todo bien en el Palacio de Hacienda, que a esta altura ya esperaba que el riesgo país se ubicara más cerca de los 350 puntos. Esto dejaría a mano la posibilidad de volver a colocar deuda en los mercados voluntarios de deuda, algo que el equipo económico descartó por el momento en el programa financiero, pero que los analistas consideran clave para despejar dudas sobre la marcha de la economía.