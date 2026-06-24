Las cripto de Manuel Adorni: un análisis forense y la trama detrás de los movimientos declarados por el funcionario

Mientras la Justicia avanza en la investigación del patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , las dudas sobre sus criptomonedas crecen. El funcionario dijo que entre 2013 y 2018 ganó US$300.000. También, detalló supuestos movimientos que realizó desde una de sus billeteras.

En la nota televisiva a LN+, el jefe de Gabinete enumeró los movimientos de una de sus supuestas billeteras con las que operó. De acuerdo a sus dichos, compró: en agosto de 2017 unos 13 BTC a US$3.356, en el mismo mes adquirió otro más a US$ 3.330 y sumó otro el "2 de noviembre a las 11 am" por US$7.234.

Después vendió 10 BTC en marzo de 2018 a US$8.824 y luego las cinco restantes las vendió a US$ 6.845. Es decir, obtuvo US$68 mil de ganancia.

En base a los dichos de Adorni, especialistas encontraron en la blockchain una dirección que corresponde con los movimientos mencionados: 1KMpW7iveqi6sjm9b9f38Z5u93diUaQ9ho.

Un perito informático especializado en trazabilidad de activos virtuales realizó, a pedido de MDZ , un análisis forense sobre esa dirección de Bitcoin, que coincide con los movimientos en base a las declaraciones de Adorni. El trabajo se realizó con herramientas gratuitas y se dieron con el origen y el destino de los fondos que circularon por esa dirección.

El análisis identificó tres movimientos de fondos hacia la supuesta billetera en análisis:

• 1 BTC, dividido en varias transacciones, recibido el 8 de agosto de 2017 desde direcciones atribuidas al proveedor de servicios de activos virtuales Bittrex.

• 13 BTC recibidos el 6 de agosto de 2017 desde direcciones de autocustodia que no están atribuidas a ninguna entidad identificada.

• 1 BTC recibido el 2 de noviembre de 2017 desde una dirección de autocustodia tampoco atribuida a ninguna entidad.

"Más allá de que representa una porción menor del monto total analizado, el hecho de que parte de los fondos haya pasado por Bittrex abre una vía concreta de investigación: es posible solicitarle a ese exchange la identidad de el o los titulares de las cuentas que enviaron los fondos", señaló a este medio el especialista. En cuanto a los 13 BTC y el 1 BTC restantes, el perito informático señala que sí es posible reconstruir de forma histórica su trazabilidad, y que detectó además retiros posteriores hacia el exchange Kraken. De todos modos, considera que el rastro hacia Bittrex representa, por ahora, el punto más firme para avanzar en la identificación de los titulares.

En cuanto a las salidas de fondos, 10 BTC fueron enviados el 28 de marzo de 2018 a direcciones de depósito atribuidas al exchange Bitfinex.

El otro bloque de 5 BTC fue a la dirección 3DwNKaNg2Dx9BjUkHnxxSw3qMwCQk4LMbc y desde ahi siguieron un camino más complejo, pero se observan dos bloques de movimientos diferenciados. El primero, de 4 BTC, realizó distintas transacciones entre varias direcciones intermedias. Lo relevante es que, en abril de 2018, ese flujo terminó depositándose en distintos momentos en el exchange Binance. El otro bloque, de 1 BTC, tiene como destino el proveedor BlockFi, que ya no se encuentra operativa.

Una particularidad: una de las direcciones involucradas todavía conserva saldo, es decir que esos bitcoin no se movieron desde junio de 2021.

"Es posible solicitarle a las exchange la identidad de el o los titulares de las cuentas que enviaron los fondospor parte de la autoridad judicial ", remarcó el experto a MDZ.

Cómo avanza en la Justicia la investigación sobre las cripto de Manuel Adorni

La Justicia avanza en la investigación del patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y dispuso de medidas para verificar las explicaciones brindadas por el funcionario sobre las ganancias con criptomonedas entre 2013 y 2018, período en el cual habría ganado US$300.000.

En la causa, que tramita en el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo, el fiscal federal Gerardo Pollicitta pidió la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) elaborar un cuadro técnico sobre la evolución histórica del precio del bitcoin desde 2013 hasta la actualidad, a partir de fuentes abiertas.

A su vez, Pollicita solicitó un informe a la Comisión Nacional de Valores (CNV) donde detalle cuáles exchanges, plataformas y proveedores de servicios vinculados con criptomonedas operaron en la Argentina desde 2012, un año antes. El fiscal quiere saber cuáles fueron las entidades que operaban en ese mercado incipiente por aquellos años donde comenzó a invertir el funcionario.

Los analistas del sector es lo poco frecuente que era hacer inversiones de ese monto en Bitcoin en esa época. De ser el caso, habría sido una operación poco habitual, por el tamaño que tenía entonces ese mercado. "Sólo un 2,86% (87 mil wallets) de todas las wallets (3 millones) en el 2014 poseía BTC por más de US$ 10 mil, un 0,48% más de US$ 56 mil. El promedio de tenencias de BTC en el 2014 era de US$2.378 o 4,22 BTC", señaló en redes sociales el ingeniero de datos Fernando Molina.