"Yo no robé": Manuel Adorni se reunió con senadores libertarios y buscó que lo defiendan en la sesión del jueves

En paralelo a la sesión en Diputados donde evitó que se avance en su interpelación , el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se reunió este martes en Casa Rosada con senadores libertarios, a quienes les reclamó que lo defiendan el jueves cuando se debatirá su posible moción de censura. A su vez, se encontraba Karina Milei.

Sobresalió la ausencia de la jefa de la bancada, Patricia Bullrich , quien plantó al jefe de ministros en el marco de su malestar por el contenido de su declaración jurada, en especial por la presunta inversión y ganancias en bitcoins. Tampoco concurrieron el cordobés Luis Juez , que se quedó en su provincia, y el formoseño Francisco Paoltroni , en el exterior.

Fueron separados en tres tandas en un intento de tener encuentros “personalizados” o con mayor detenimiento en cuanto a la estrategia oficialista para respaldar al ministro coordinador, acusado de presunto enriquecimiento ilícito.

“Nos dijo que no robó y nos explicó los aspectos centrales de su defensa”, enfatizaron dos senadores, que contactó MDZ al término de la reunión.

El respaldo oficialista ante la moción de censura

Por su parte, el legislador Bruno Olivera habló en rueda de prensa a la salida de Balcarce 50. “Es simplemente afianzar el vínculo entre el Ejecutivo y los legisladores, algo que veníamos pidiendo. Se plasmó todos los proyectos que están hoy en el Senado y las prioridades”, señaló.

MDZ | Nicolás Gallardo

Consultado acerca de si defienden a Adorni, respondió: “Nosotros respaldamos al presidente, respaldamos el proyecto, y estos pedidos de interpelación, la verdad que los venimos viendo desde el inicio de gestión, no solo no solo es el primer funcionario que se lo ha plasmado, han sido varios funcionarios, y son pedidos que en realidad nunca han llegado a destino, con lo cual son oleadas que nosotros venimos sufriendo hace mucho, pero es el juego de la democracia, y la verdad que después se define a todo por mayoría”.

Para Olivera, los expedientes que promueve la oposición “son ataques que se vienen sufriendo todos los funcionarios del gobierno” y “son oleadas que vienen surgiendo desde el inicio de gestión”.

“Nosotros confiamos en el presidente, confiamos en el proyecto de gestión y confiamos en que tenemos un jefe de Gabinete que ha dicho lo que tenía que decir, ha presentado las declaraciones juradas que tenía que decir, ni siquiera lo han llamado a declarar, no hay un pedido de documentación, con lo cual son estas oleadas que vienen surgiendo con todos los funcionarios”, agregó Olivera.

Acerca de cómo lo vieron al jefe de Gabinete, contestó: “Tenemos un jefe de gabinete muy fuerte, muy convencido, y tiene el respaldo, del presidente, de la presidenta de la Libertad Avanza y de todos los legisladores”.