El petrismo pone la lupa en la transparencia de la gestión pública con una nueva ley

El petrismo mendocino presentó un proyecto de ley en la Legislatura que busca evaluar de manera permanente el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública . La diputada Griselda Petri , con el acompañamiento de otros diputados del mismo espacio, impulsa la creación de un Índice Provincial de Transparencia Pública para monitorear las obligaciones que establece la actual norma.

El proyecto señala a la transparencia pública como un principio esencial del sistema republicano y destaca que Mendoza cuenta con un “marco normativo sólido”, aunque no prevé un instrumento específico y permanente que permita evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de la ley.

Frente a esto, el proyecto sostiene que la iniciativa “da un paso más” e incorpora una función de evaluación y seguimiento, completando así el ciclo institucional de la política pública de transparencia.

Esta herramienta tiene como objetivo evaluar de forma continua el cumplimiento de la Ley 9.070 de Acceso a la Información Pública. Su finalidad es medir objetivamente el grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa.

Según el proyecto, la publicación periódica de los resultados en el Portal de Transparencia de la Provincia fortalece la rendición de cuentas y facilita el control ciudadano, además de permitir identificar avances y detectar oportunidades de mejora.

“La reforma no modifica la naturaleza del régimen vigente ni incorpora nuevas obligaciones sustanciales; por el contrario, completa su arquitectura institucional, dotando a la Provincia de Mendoza de una herramienta objetiva, periódica y verificable”, concluye la iniciativa.

Cómo se implementaría el proyecto

El proyecto contempla la incorporación de un tercer título dentro de la Ley 9.070, que no crea nuevas obligaciones, sino una herramienta de evaluación continua: el Índice de Transparencia Pública.

Según la iniciativa, la metodología de evaluación para el índice deberá ser “única, objetiva, uniforme y de acceso público”, y estará fundada en evidencia objetiva y verificable. Durante los primeros dos años, la evaluación y publicación de los resultados será anual, mientras que, a partir del tercer año, se realizará de manera semestral.

El proyecto para crear el Índice Provincial de Transparencia Pública ya ingresó a la Legislatura. ALF PONCE MERCADO / MDZ

A su vez, los resultados serán publicados en el Portal de Transparencia de la Provincia e incluirán el resultado correspondiente a cada sujeto evaluado, los resultados por dimensiones, la evolución respecto de la evaluación anterior y las recomendaciones destinadas a la mejora continua.

La metodología de evaluación, los indicadores, los criterios de valoración, las ponderaciones y los resultados tendrán carácter público y deberán permanecer disponibles para consulta permanente en formatos abiertos y reutilizables.

Finalmente, el proyecto establece los alcances del índice, que estará estructurado sobre cinco dimensiones vinculadas a las obligaciones establecidas por la Ley 9.070:

Transparencia Institucional: publicación de la información institucional del organismo.

Transparencia Activa: cumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en la Ley 9.070.

Acceso a la Información Pública: implementación de los procedimientos previstos por la ley.

Gestión de la Transparencia: organización interna destinada al cumplimiento de la ley.

Calidad de la Información Pública: calidad, accesibilidad, actualización y reutilización de la información publicada.

Al momento, el proyecto fue presentado y habrá que esperar para conocer cómo avanza en el camino legislativo correspondiente.