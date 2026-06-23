Patricia Bullrich se desmarca otra vez del Gobierno y faltará a la reunión que convocó Manuel Adorni

Patricia Bullrich vuelve a mostrar su autonomía y desafía otra vez a los Milei. La titular del bloque libertario en el Senado se ausentará este martes de la reunión que convocó Manuel Adorni .

El jefe de Gabinete había citado en Casa Rosada a los senadores oficialistas en el marco de coordinar criterios en torno a la sesión de este jueves, que se tratarán los proyectos que buscan interpelarlo en el marco de las acusaciones por enriquecimiento ilícito. Es una forma de presionar a los legisladores para que lo respalden, en medio de presiones internas para que renuncie.

Sin embargo, la presidenta del bloque no concurrirá y abrió otra grieta delicada en la relación con el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

La explicación del entorno de la exministra es que estará dedicada a la reunión de labor parlamentaria que se llevará a cabo hoy a las 18 en el Congreso. Se trata de un encuentro clave para intentar desactivar las pretensiones de la oposición en torno a la eventual moción de censura contra Adorni. Lo curioso es que el cónclave que convocó el ministro coordinador comienzan a las 11, por lo que le separaba un amplio margen para ir a escucharlo.

A su vez, hay otros dos senadores que confirmaron que no asistirán. Uno es el cordobés Luis Juez , quien asegura estar al frente de una audiencia en tribunales de su provincia por una causa que viene trabajando. El otro caso es el formoseño Francisco Paoltroni, de viaje en Estados Unidos.

Qué se definirá en la reunión de labor parlamentaria

El debate a esta hora en el Senado es acerca de qué mayoría se necesita para habilitar el tratamiento del proyecto de resolución promovido por el peronismo. Las interpretaciones dentro de la Cámara están lejos de ser uniformes y anticipan una fuerte disputa reglamentaria.

Tras la reunión de Labor Parlamentaria de la semana pasada, en la que se fijó para el 25 de este mes la próxima sesión, Bullrich sostuvo que ese día el Senado debatirá los distintos proyectos que impulsan la interpelación de Manuel Adorni. Según explicó, si esas iniciativas consiguen la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara —la mitad más uno del total de los senadores—, el funcionario deberá presentarse una semana después, el 2 de julio, para responder ante el cuerpo.

Bullrich fundamentó esa postura en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que regula tanto la interpelación como la eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete. No obstante, otros sectores parlamentarios recalcan una interpretación diferente y comentan que se necesitan dos tercios aquellos proyectos que no cuentan con dictamen de comisión. Esa postura traerá ahora la exministra, quien deberá reformular su planteo de hace una semana.

Crece el conflicto de Bullrich en el Gobierno

La mesa política en Casa Rosada X Manuel Adorni

Patricia Bullrich viene acumulando distintas acciones que desafían la marcada verticalidad que pregonan los Milei. El episodio más reciente se produjo con el pliego de la jueza María Verónica Michelli. La senadora anunció públicamente que ejercerá una "objeción de conciencia" para no acompañar la decisión presidencial de retirar la candidatura, una postura que chocó con la estrategia impulsada por Javier y Karina Milei.

Antes de eso, también se diferenció del oficialismo al reclamar públicamente que Manuel Adorni presentara su declaración jurada patrimonial para despejar sospechas sobre su situación económica. Acto seguido, criticó su DDJJ al cuestionar que el ministro coordinador haya omitido durante años los 500 mil dólares que habría ahorrado en negro mediante la inversión en bictoins.

A estos episodios se sumó la difusión de videos y mensajes en redes sociales que alimentaron versiones sobre sus aspiraciones políticas futuras. Algunas de esas publicaciones la mostraron asociada a posibles candidaturas para la vicepresidencia, la Jefatura de Gobierno porteña o incluso la Presidencia, interpretaciones que fueron leídas dentro del oficialismo como señales de construcción política propia en un contexto de creciente incertidumbre.