Para proteger a Manuel Adorni, Patricia Bullrich quiere levantar la sesión, pero Mayans afila los dientes

Para proteger a Manuel Adorni, la presidenta del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal), está dispuesta a suspender la sesión prevista para este jueves en la Cámara alta. El jefe de Gabinete atraviesa su peor momento político en medio de su escándalo patrimonial y, si se abre el recinto, la oposición podría aprovechar la ocasión para ponerlo contra las cuerdas y pedirle la renuncia.

En ese contexto, el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans (Formosa), afila sus colmillos y se prepara para insistir de todos modos con una sesión ordinaria, donde apuesta a tratar la moción de censura que tiene por objetivo final la remoción de Adorni del cargo. Para lograrlo, necesita asegurarse el quórum para abrir la sesión, o conformarse con dejar expuestos a los aliados del PRO y la UCR que, en caso de no darlo, quedarían en evidencia por su respaldo al jefe de Gabinete, a pesar de las declaraciones públicas que realizaron en su contra.

Desde la Casa Rosada dejaron trascender que Adorni irá al Senado, pero recién lo haría el 2 de julio, en el marco de la presentación del informe de gestión que, por mandato constitucional, el jefe de Gabinete está obligado a brindar mensualmente —una exigencia que ningún Gobierno cumple en la práctica.

manuel adorni en el congreso diputados Presidencia La presión opositora y la indecisión de los aliados "Nosotros queremos esperar y ver qué dice Adorni en el Senado para después tomar una decisión con todo el partido", indicó una alta fuente del PRO. El partido de Mauricio Macri será clave para definir el futuro del funcionario. Sus referentes ya emitieron comunicados y mensajes en redes sociales donde pidieron su salida. Ahora deben definir si respaldan esas palabras con votos en el Congreso.

La sesión en el Senado estaba prevista para tratar el proyecto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sobre inviolabilidad de la propiedad privada. En caso de postergarse, sería la tercera semana consecutiva en que la iniciativa quedaría relegada por la agenda política de La Libertad Avanza y el escándalo que envuelve al jefe de Gabinete.