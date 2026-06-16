La continuidad de Manuel Adorni queda bajo la lupa entre el Congreso y el Mundial 2026

Manuel Adorni quedó en la cuerda floja. El Congreso se distancia de la fiebre por el Mundial 2026 y pide su renuncia.

La estrategia de Manuel Adorni de presentar su declaración jurada al calor de la fiebre mundialista pudo haber servido, o no, en la opinión pública, que disfruta de la avalancha de goles que llegan a las pantallas desde la Copa Mundial 2026. Pero lo cierto es que la política no hace la vista gorda y tiene al jefe de Gabinete contra las cuerdas.

Desde la Casa Rosada dejaron trascender que Adorni dará su informe de gestión el próximo 2 de julio en el Senado. Algo que no cayó del todo bien en la oposición, pero que, de alguna forma, sirvió para calmar las aguas en algunos sectores del PRO que hasta el viernes pedían directamente la renuncia del jefe de Gabinete.

El PRO espera la respuesta de Manuel Adorni en el Senado "Vamos a ver qué explicación da Adorni en el Senado y después definimos con el interbloque qué posición vamos a tomar", deslizó una de las espadas parlamentarias del PRO en Diputados, en referencia a la sesión convocada para el 23 de junio, donde se trataría el emplazamiento a las comisiones para debatir pedidos de informe y una moción de censura que, en caso de ser exitosa, derivaría en la remoción de Adorni del cargo.

Adorni fue el primer funcionario en salir a destacar el dato de inflación de abril Foto: Prensa Diputados Adorni fue el primer funcionario en salir a destacar el dato de inflación de abril Foto: Prensa Diputados Mientras tanto, el Senado tiene previsto reunirse el miércoles a las 18 por Labor Parlamentaria, para organizar una sesión que quiere la jefa del bloque La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, para el jueves, en la que finalmente le darían media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

El desafío de la desobediente Patricia Bullrich Se trata de un desafío para Bullrich, que ya se diferenció una vez más de Adorni y su polémica explicación vinculada a un pendrive y a la compra de criptomonedas. En esa eventual sesión, el peronismo buscará tratar sobre tablas los proyectos de moción de censura, que tienen por objetivo la remoción de Adorni del cargo. Como no tienen despacho de comisión, se necesitan dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento.