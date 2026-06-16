La continuidad de Manuel Adorni queda bajo la lupa entre el Congreso y el Mundial 2026
Manuel Adorni quedó en la cuerda floja. El Congreso se distancia de la fiebre por el Mundial 2026 y pide su renuncia.
La estrategia de Manuel Adorni de presentar su declaración jurada al calor de la fiebre mundialista pudo haber servido, o no, en la opinión pública, que disfruta de la avalancha de goles que llegan a las pantallas desde la Copa Mundial 2026. Pero lo cierto es que la política no hace la vista gorda y tiene al jefe de Gabinete contra las cuerdas.
Desde la Casa Rosada dejaron trascender que Adorni dará su informe de gestión el próximo 2 de julio en el Senado. Algo que no cayó del todo bien en la oposición, pero que, de alguna forma, sirvió para calmar las aguas en algunos sectores del PRO que hasta el viernes pedían directamente la renuncia del jefe de Gabinete.
El PRO espera la respuesta de Manuel Adorni en el Senado
"Vamos a ver qué explicación da Adorni en el Senado y después definimos con el interbloque qué posición vamos a tomar", deslizó una de las espadas parlamentarias del PRO en Diputados, en referencia a la sesión convocada para el 23 de junio, donde se trataría el emplazamiento a las comisiones para debatir pedidos de informe y una moción de censura que, en caso de ser exitosa, derivaría en la remoción de Adorni del cargo.
Mientras tanto, el Senado tiene previsto reunirse el miércoles a las 18 por Labor Parlamentaria, para organizar una sesión que quiere la jefa del bloque La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, para el jueves, en la que finalmente le darían media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.
El desafío de la desobediente Patricia Bullrich
Se trata de un desafío para Bullrich, que ya se diferenció una vez más de Adorni y su polémica explicación vinculada a un pendrive y a la compra de criptomonedas. En esa eventual sesión, el peronismo buscará tratar sobre tablas los proyectos de moción de censura, que tienen por objetivo la remoción de Adorni del cargo. Como no tienen despacho de comisión, se necesitan dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento.
Esto pondrá en aprietos no solo a Bullrich, sino también a los aliados del Gobierno. El PRO, que ya le pidió a Adorni la renuncia, deberá definir si se pliega a la movida del peronismo —algo que difícilmente ocurra— o le da una oportunidad más al jefe de Gabinete para que se presente en la Cámara alta y dé su informe de gestión.
Lo mismo deberá definir el radicalismo, que tiene una bancada de diez senadores determinantes para lo que ocurra en el Senado. Hasta ahora, el bloque que preside Eduardo Vischi (Corrientes) tuvo un tono menos beligerante con el jefe de Gabinete y se limitó a pedir explicaciones.
En Diputados trabajan para expulsar a Adorni del cargo
En paralelo, en el ala norte del Congreso, la oposición trabaja para alcanzar el quórum para la sesión del 23. Y presiona a los aliados del Gobierno. "Hay un sector del PRO, impulsado por Mauricio Macri, que amenaza con sentarse y apoyar los emplazamientos si Adorni no renuncia antes de esa fecha", enfatizó un diputado que trabaja para que la sesión sea exitosa.
Martín Menem ya pactó su apoyo irrestricto a Manuel Adorni. Lo cierto es que esto no es unánime en el bloque de Diputados. Hay legisladores del oficialismo que por lo bajo reconocen que la presencia de Adorni complica demasiado al Gobierno de Javier Milei y al bloque en el Congreso. "Nadie va a querer quedar pegado apoyando las leyes de la Casa Rosada", razonó un miembro de la bancada de Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza).
Aun así, esto está muy lejos de traducirse en votos en contra de Adorni en el recinto, ya que todavía cuenta con el apoyo de Javier Milei —quien lo llevará a un acto oficial en Rosario— y de su hermana Karina Milei. No todos pueden darse el gusto de la desobediencia de la que goza Patricia Bullrich.