Manuel Adorni despeja versiones de renuncia y asistirá el sábado a Rosario con Javier Milei

En medio de reclamos internos para que renuncie, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , aleja cualquier tipo de especulación y asistirá el sábado a Rosario, donde participará el acto por el Día de la Bandera, junto al presidente Javier Milei.

Así lo informaron fuentes oficiales que consultó MDZ , que ya había anticipado la posibilidad de que los ministros concurrieran a la actividad . Se realizará en el Monumento Nacional a la Bandera. Estará junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin .

La presencia del exvocero se contextualiza en un momento de múltiples cuestionamientos internos acerca de su decisión de seguir en el cargo, tras reconocer que evadió durante años y tenía "ahorrados" 500 mil dólares por una presunta e inédita inversión en bictoins hace 12 años. Para muchos miembros del gabinete, se trata "de una explicación insólita" y que "lo único que evidencia es que mintió antes y confesó un delito".

A pesar de esas críticas que surgen del propio Gobierno, Javier Milei hizo numerosos gestos en redes sociales para ratificarlo en el puesto. A su vez, Adorni considera que respondió "honestamente" y cree que la causa judicial por enriquecimiento ilícito "se caerá pronto", al punto de confiar en que no será llamado a indagatoria y mucho menos procesado.

A su vez, el Ejecutivo realiza distintas acciones para que el jefe de ministros no sea interpelado ni sea sometido a una moción de censura en el Congreso, que podría derivar en su destitución.

Adorni irá a la ciudad santafesina días después que la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, se acordó de Adorni al referirse a la inauguración de las obras de restauración del Monumento a la Bandera.

"El gobernador Maximiliano Pullaro se puso al hombro esta obra que la nación abandonó como en muchas otras situaciones en las que nos hemos puesto al frente", sostuvo Coudannes durante una conferencia de prensa.

La funcionaria también reivindicó la gestión provincial frente a la nacional. "Gobernar es gestionar y resolver, no anunciar", afirmó. Incluso trazó una comparación con la administración libertaria al señalar que "Adorni recorta por un lado y suma por el otro". Luego agregó: "Todos nosotros ponemos la cara en situaciones muy difíciles".

La última vez que Milei y el gobernador Pullaro se mostraron juntos fue en el acto por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, realizado el 7 de febrero de este año en la ciudad de San Lorenzo.

En 2025 había asistido a ese acto la vicepresidenta Victoria Villarruel, aprovechando que el mandatario había anunciado que no iba a concurrir pese a la invitación provincial y municipal.