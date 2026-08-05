Despidieron a 7 empleados municipales en una comuna: los motivos de las cesantías

La Municipalidad de Maipú echó a siete agentes luego de iniciarles sumarios administrativos y explicó las causas que justificaron los despidos.

La medida de la Municipalidad de Maipú respondió al incumplimiento de obligaciones inherentes al ejercicio de la función pública.

La Municipalidad de Maipú informó que despidió a siete empleados municipales tras iniciarles sumarios administrativos. Cinco casos responde a agentes que abandonaron de manera injustificada sus puestos de trabajo y otros dos tienen que ver por causas judiciales que enfrentaban.

Desde la comuna mendocina resaltaron que las medidas fueron adoptadas luego de la instrucción de los correspondientes sumarios administrativos, en los que se acreditaron las conductas imputadas y se garantizó el ejercicio del derecho de defensa conforme a la normativa vigente.

Las medidas respondieron al incumplimiento de obligaciones inherentes al ejercicio de la función pública. En cinco de los casos, los agentes hicieron abandono injustificado de sus puestos de trabajo, incumpliendo con el deber de asistencia que forma parte de las responsabilidades básicas de todo empleado municipal.

En los otros dos casos, la desvinculación se produjo en el marco de situaciones judiciales que resultaron incompatibles con la continuidad en la función pública, conforme a la normativa aplicable.

El mensaje del municipio Desde la Municipalidad de Maipú indicaron que estos despidos no responden a un criterio punitivo, sino al cumplimiento de las reglas que deben ser las mismas para todos los trabajadores, independientemente del área en la que se desempeñen o de la función que cumplan.