"Podría llevar o no a una moción de censura": la advertencia de Patricia Bullrich que tiene en vilo a Manuel Adorni

No habrá sesión este jueves en el Senado. Así lo confirmó Patricia Bullrich , que ofició de negociadora del oficialismo en la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles donde se acordó levantar el encuentro y postergar todo para la semana próxima.

Así, el tablero que tenía en vilo a Manuel Adorni se reordena y los proyectos de interpelación que podían derivar en una moción de censura contra el jefe de Gabinete quedaron para el 25 de junio.

"Mañana no va a haber sesión", afirmó, y explicó que la decisión surgió de un entendimiento entre los bloques. "Fue un acuerdo", señaló, antes de aclarar que la palabra final no es suya: "Yo informaré al Poder Ejecutivo lo que está sucediendo y veremos qué medidas se toman".

Según remarcó, la postergación no fue una imposición del oficialismo sino una resolución compartida. "Esto se aprobó por todos los bloques, incluso la oposición kirchnerista", precisó: la idea, agregó, fue "dar esta semana y luego tomar una decisión".

Bullrich anticipó que el 25 de junio habrá una sesión en la que los bloques opositores, gracias a su mayoría, ya incorporaron varios proyectos de interpelación que se tratarán junto a otros temas. Es el carril que puede terminar empujando la moción de censura contra Adorni.

La propia ministra describió que nada está cerrado: "Si ese proyecto de interpelación tiene una mayoría, tiene una interpelación, y eso podría llevar o no a una moción de censura".

La aclaración no es menor ya que la interpelación es apenas la primera de las dos etapas que prevé la Constitución, y conseguir que avance no garantiza que después se reúnan las mayorías agravadas que exige la remoción.

Milei, firme: "No mintió"

Por otro lado, Bullrich expuso la posición del Presidente, que mantiene el respaldo a su jefe de Gabinete pese a la presión cruzada. Milei, según transmitió, considera que no hay motivo para actuar: que Adorni "no mintió" o que dio "una explicación razonable", y que por lo tanto no hay "nada que objetarle".

Es la confirmación, una vez más, de que el Ejecutivo no evalúa una salida ordenada y apuesta a que la oposición no logre construir las mayorías necesarias.