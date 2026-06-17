A pesar de pedir su renuncia, el PRO le regala una vida más a Manuel Adorni

Luego de haber pedido la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el PRO está dispuesto a darle una vida más al funcionario. Por lo pronto, esperarán a que se presente ante el Senado el próximo 2 de julio para dar su informe de gestión y, recién entonces, definirán su postura.

Pero la advertencia quedó sobre la mesa. "Si se llega a esa instancia, vamos a acompañar el pedido de censura o remoción de Adorni", anticipó el titular del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling Lara .

El senador macrista fue contundente: la permanencia del jefe de Gabinete "no da para más". Según Goerling Lara, Adorni "está rompiendo un vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión de todos los argentinos".

Las críticas no se limitaron al presente. El senador acusó al funcionario de haberle "mentido al Congreso y a toda la Argentina" durante su presentación en la Cámara de Diputados, donde intentó explicar las irregularidades en su declaración patrimonial a través de un pendrive y la compra de criptomonedas.

Goerling Lara también apuntó contra el Gobierno por su resistencia a habilitar el debate parlamentario. "Sesionar es riesgoso para el oficialismo en este contexto, porque si se abre el recinto van a suceder cosas", advirtió. Y recordó que fue el propio bloque PRO el que solicitó que Adorni compareciera ante el Senado.

El expresidente Mauricio Macri junto al senador nacional del PRO Martín Goerling, quien lo señaló como posible candidato para la cámara alta por la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas. Foto: X (@MARTINGOERLING)

El expresidente Mauricio Macri junto al senador nacional del PRO Martín Goerling, quien lo señaló como posible candidato para la cámara alta por la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas. Foto: X (@MARTINGOERLING)

El escándalo, además, está afectando la agenda legislativa. La sesión prevista para este jueves en el Senado estaba destinada a darle media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Si se posterga, será la tercera semana consecutiva en que la iniciativa queda relegada por el caso Adorni.

Mauricio Macri expuso en el evento anual de CAMARCO Mauricio Macri expuso en el evento anual de CAMARCO

"Si no hay sesión es por el tema Adorni. Es un riesgo y le está perjudicando la gobernabilidad y la gestión, día a día. No puede ser que hace tres meses estemos discutiendo este tema", lamentó el senador.

El escándalo tampoco pasa desapercibido en plena fiebre mundialista. "Arrancó el Mundial y seguimos hablando de Adorni. Yo pensé que a esta altura el Presidente habría tomado la decisión de correrlo del cargo", señaló Goerling Lara.

En cuanto a los instrumentos parlamentarios disponibles, el senador explicó las diferencias entre la censura y la remoción. "La censura es un acto político fuerte que le dice al presidente que ambas cámaras no quieren que este sea el ministro de Gabinete, pero el presidente puede desoír. La remoción, en cambio, tiene un efecto jurídico: el presidente tiene que correrlo", precisó. Para avanzar con la remoción en el Senado se necesitan 37 votos, es decir, mayoría absoluta de la totalidad de los miembros.

El PRO se quiere diferenciar del kirchnerismo

A pesar de la dureza de sus declaraciones, Goerling Lara se encargó de marcar los límites de la postura de su bloque. "El PRO no es oposición al Gobierno en el sentido kirchnerista", aclaró. Y ratificó que el partido seguirá acompañando las políticas que considere acertadas: "Lo que está bien, acompañaremos; y lo que está mal, nos vamos a oponer con total claridad".

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El senador recordó, además, el rol que jugó el PRO en los primeros tramos de la gestión de Javier Milei. "La ley más importante que mandó este Gobierno, que era la herramienta para empezar su gestión, la desempató Villarruel. Si no le daba votos el PRO, esa ley no salía", afirmó, en referencia a la Ley Bases. Pero aclaró que ahora el oficialismo enfrenta una "segunda etapa" en la que "tiene que demostrar cómo quiere gobernar la Argentina".

La conclusión de Goerling Lara fue directa: "Si el Presidente quiere evitar que esto escale, lo tiene que correr. De otra manera, es una grave señal para la Argentina y sobre todo para la economía, porque esto mete ruido".