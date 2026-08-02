La Libertad Avanza puso en duda una alianza electoral con el PRO en la Ciudad: "No sabemos si vamos a compartir el proyecto"
Pilar Ramírez, jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña, enfrió la posibilidad de un acuerdo con la fuerza de Mauricio Macri.
La interna política en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo de tensión. Luego de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, manifestara públicamente su respaldo a un eventual acuerdo político con el oficialismo nacional, la respuesta desde el espacio libertario no tardó en llegar y marcó un claro distanciamiento.
Pilar Ramírez, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña y referente del partido en CABA, puso paños fríos a las especulaciones sobre una convergencia electoral. En declaraciones a Radio La Red, la legisladora remarcó que el foco actual debe estar puesto en la gestión y que aún es prematuro definir alianzas partidarias.
"Lo que nosotros no vamos a hacer es hoy hablar de una alianza cuando todavía falta un montón, porque ni siquiera sabemos si vamos a compartir o no el proyecto de ciudad que nosotros tenemos. Este es un año de gestión y falta muchísimo para el año que viene. El año que viene discutiremos cómo son las candidaturas. Hoy somos dos partidos diferentes. Llegado el momento vamos a ver si estamos para ir en una alianza o no", afirmó Ramírez.
Un mensaje directo a la conducción del PRO
Más allá de diferir la discusión del calendario electoral, la titular de la bancada libertaria le "marcó la cancha" al espacio que conduce Mauricio Macri, cuestionando la postergada coincidencia ideológica entre ambos sectores y exigiendo medidas concretas en la administración capitalina.
Ramírez señaló que el alineamiento del PRO con las ideas de La Libertad Avanza responde fundamentalmente al resultado de los últimos comicios presidenciales. En ese sentido, la legisladora advirtió que el acompañamiento del espacio libertario dependerá de acciones reales de gobierno y no únicamente de declaraciones o discursos políticos.
"Hace un tiempo para atrás, el PRO no pensaba o no expresaba lo que hoy expresa después de que nosotros ganamos las elecciones el año pasado. No solo tienen que quedar en declaraciones o en sobreactuaciones, sino tienen que ser realidades y tienen que ir a fondo", sentenció la dirigente.
De esta manera, desde las filas libertarias ratificaron su autonomía política en la Capital Federal y dejaron en claro que cualquier entendimiento futuro estará sujeto a la convergencia en un proyecto de gestión compartido.