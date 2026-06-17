Mientras espera que se caiga su interpelación, Manuel Adorni empezó a armar su informe de gestión

Mientras continúa bajo presión por las investigaciones judiciales y espera que se caiga la sesión para interpelarlo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , acelera los preparativos para su presentación ante el Senado para el 2 de julio.

La organización del informe quedó en manos de la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, encabezada por Ignacio Devitt , que ya comenzó a coordinar la recopilación de preguntas de los distintos bloques y el armado de la estrategia para responder a los cuestionamientos que surgirán durante la sesión.

Dentro del oficialismo anticipan además que Adorni aprovechará la primera parte de su exposición para referirse a las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas patrimoniales, un tema que volvió al centro de la escena luego de que el propio funcionario reconociera diferencias en la entrevista que concedió tras difundir su presentación correspondiente a 2025.

En Balcarce 50 consideran que la comparecencia ante la Cámara Alta puede convertirse en una herramienta para bajar la tensión política que se generó en las últimas semanas y, al mismo tiempo, neutralizar los intentos de algunos legisladores que buscan avanzar con una moción de censura para desplazar al exvocero presidencial de su cargo.

En ese sentido, La Libertad Avanza habló con bloques dialoguistas del Senado para postergar la sesión prevista para el jueves y evitar que avance el pedido de interpelación impulsado por el peronismo contra el jefe de Gabinete.

La estrategia del oficialismo apunta a correr una semana el debate que incluía el tratamiento de siete pliegos judiciales y del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa que todavía no reúne consenso entre las distintas bancadas.

Pese a esas conversaciones, la vicepresidenta Victoria Villarruel mantenía convocada para las 18 una reunión de Labor Parlamentaria destinada a definir tanto la fecha de presentación del informe de gestión de Adorni como el temario de la sesión originalmente prevista para esta semana.

En el entorno libertario creen que podrán alcanzar un entendimiento con el PRO, la UCR y otros espacios dialoguistas para diferir el debate. En esos bloques, sin embargo, reconocen que tampoco están dispuestos a alinearse con el kirchnerismo, aunque varios de sus integrantes consideran que la continuidad de Adorni dentro del Gobierno se volvió cada vez más difícil de sostener.