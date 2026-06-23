"Estoy a disposición": Manuel Adorni contradijo la advertencia de Patricia Bullrich y expuso la interna libertaria

La estrategia para blindar a Manuel Adorni quedó al descubierto por un imponderable: el propio jefe de Gabinete. Mientras la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (CABA), comunicaba que se suspendía el informe de gestión que el ministro coordinador tenía previsto brindar el 2 de julio, Adorni dejaba pública su decisión de presentarse igual.

El mensaje del funcionario chocó de frente con la maniobra de su propia conducción parlamentaria y dejó expuesta la interna libertaria.

A través de su cuenta de X, Adorni se mostró dispuesto a cumplir con la cita. "Estoy a disposición para presentarme el día 2 de julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional", escribió el jefe de Gabinete.

La frase desautoriza a Bullrich: mientras el funcionario invocaba su obligación constitucional y se ofrecía a dar la cara, Bullrich avanzaba en sentido contrario para sacarlo de escena.

La contradicción reaviva las versiones sobre la tensión interna en La Libertad Avanza.

Por qué Bullrich canceló la exposición

La senadora justificó que no tenía sentido hacerlo concurrir para que los senadores lo tuvieran ocho horas y someter al todavía jefe de Gabinete a una "carnicería política".

Asimismo, deslizó que el cuerpo ya no estaba interesado en escucharlo como jefe de Gabinete, con lo que el informe de Gestión carece de sentido.

La decisión se enmarca en la estrategia que despliega la Casa Rosada para evitarle al funcionario —cuestionado por el abultado crecimiento de su patrimonio en el último año, hoy bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito— la exposición pública ante la oposición.

El blindaje de los dos tercios y el giro de Bullrich

Bullrich había sellado con la oposición dialoguista un endurecimiento de las condiciones para avanzar con la interpelación, que la semana pasada se había pactado convocar, en caso de aprobarse, también para el 2 de julio.

El núcleo del entendimiento es exigente: se requerirá una mayoría agravada de dos tercios de los presentes para habilitar la discusión, bajo el argumento de que el proyecto impulsado por el kirchnerismo no cuenta con dictamen de comisión.

El dato implica, además, un retroceso de la propia Bullrich. Apenas una semana atrás, la senadora había sostenido que bastaba con la mayoría absoluta de 37 votos para avanzar.

La marcha atrás llegó tras la presión de la Casa Rosada y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que reclama los dos tercios para cualquier iniciativa sin dictamen.