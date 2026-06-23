Sin preguntas de la oposición, se cayó el informe de gestión de Manuel Adorni en el Senado

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , suspendió su informe de gestión previsto para el 2 de julio en el Senado . La noticia la confirmó el funcionario tras reunirse con legisladores en la Casa Rosada.

La decisión obedeció a que los bloques opositores no enviaron ninguna pregunta al exvocero ya que insisten en que debe renunciar a su cargo por sus contradicciones en su situación patrimonial. Así ya lo habían anticipado las distintas bancadas a MDZ.

“ ¿Para que vamos a enviar preguntas a un mentiroso? No tiene sentido. No tiene credibilidad, el 2 de julio es para interpelarlo y que se vaya ”, aseguraban dos senadores claves en el armado opositor.

A partir de que no habría ningún sostén político para que Adorni pudiera realizar su exposición de gestión y todo estaría relacionado con el interrogatorio sobre su causa judicial, el Ejecutivo abortó su plan de ponderar su presencia constitucional en el Senado y será sometido estrictamente a la interpelación.

Ese día el ministro coordinador sería interpelado en la Cámara Alta, si es que prosperan los proyectos de la oposición en la sesión estipulada para este jueves. Si Adorni no es removido, pretende retomar su informe de gestión “a finales del próximo mes”, consignaron fuentes oficiales a este medio.

"Manuel irá cuando lo quieran escuchar. Siempre estuvo a disposición. Seguramente irá a finales de mes cuando quede atrás todo el show opositor contra él", recalcaron desde Balcarce 50.

Mientras el oficialismo intenta evitar la arremetida opositora que insiste con interpelarlo y hasta destituirlo de su puesto, este martes hubo otro golpe para Adorni. La jefa del bloque, Patricia Bullrich, dio un plantazo al jefe de ministros al no querer asistir al cónclave de legisladores con el jefe de Gabinete y Karina Milei, quienes buscaron aunar esfuerzos en la defensa del exportavoz.

No fue la única. El senador cordobés Luis Juez, de presunta audiencia judicial en su provincia, y el formoseño, Francisco Paoltroni, de viaje en el exterior, tampoco asistieron. Ambos están en contra de la continuidad del funcionario.