La oposición rechaza el informe de gestión de Manuel Adorni y no prevé enviar preguntas: "Es un mentiroso"

Distintos bloques afirman que, tras votarse la interpelación la próxima semana, el 2 de julio solo se dedicarán a remover al jefe de Gabinete.

Tras posponerse la sesión para avanzar con la interpelación de Manuel Adorni, la oposición da por caído el informe de gestión del jefe de Gabinete, previsto para el mismo día. En diálogo con MDZ, autoridades del bloque peronista, la UCR y espacios provinciales señalaron que no prevén enviar preguntas al ministro coordinador, ya que el 2 de julio “solo se hará la interpelación y se avanzará con la moción de censura” que desembocaría en su remoción.

“¿Para que vamos a enviar preguntas a un mentiroso? No tiene sentido. No tiene credibilidad, el 2 de julio es para interpelarlo y que se vaya”, aseguraron dos senadores claves en el armado opositor.

La reunión de labor parlamentaria, entre presidentes de cada una de las bancadas, no terminó se saldar las dudas en torno a este tema. El oficialismo afirma que sigue en pie y que si la oposición evita respetar la exposición del exvocero “está incumpliendo lo hablado”.

Sin embargo, los tres legisladores consultados afirmaron que “así no quedó planteado” en el encuentro y que, si el 25 de junio se aprueba la interpelación, el 2 de julio estará dedicado estrictamente para interrogar a Adorni, quien podría ser destituido esa misma jornada.

De esta manera, el Gobierno seguirá preparando el discurso del jefe de ministros, mientras todavía no se caiga oficialmente esa instancia constitucional.