El Gobierno logró postergar la sesión para interpelar a Manuel Adorni en el Senado y se pasó al próximo jueves

El Gobierno logró desactivar la sesión de mañana para avanzar con la interpelación contra Manuel Adorni en el Senado, aunque solo por algunos días. Tras una reunión de labor parlamentaria, los libertarios pudieron evitar que se trate este jueves el reclamo opositor, aunque si habrá sesión el 25 de junio.

En esa misma convocatoria, los libertarios tienen previsto votar el paquete de reformas relacionadas a la propiedad privada y distintos pliegos judiciales, que estaban previstos votar esta semana.

El Ejecutivo pudo retrasar la arremetida de algunos bloques, luego de distintas negociaciones con bloques aliados, que exigen que Javier Milei le pida la renuncia al funcionario.

En caso que se apruebe la interpelación, se tratará el 2 de julio. Se trata de la misma fecha que tiene estipulado Adorni asistir a la Cámara Alta, con motivo de su informe de gestión.

En otras palabras, Adorni podrá rendir cuentas sobre el presente del Gobierno y, a su vez, exponerse a responder preguntas estrictamente vinculadas al escándalo en torno a su patrimonio y sus mentiras tras haber afirmado, en plena Cámara de Diputados, que no ocultaba nada.

Si prosperara esa interpelación, el ministro coordinador tiene chances de ser sometido a una moción de censura, mecanismo constitucional que podría destituirlo si la oposición se abroquelara.

Tanto una interpelación al jefe de Gabinete como una eventual moción de censura requieren el respaldo de la mayoría absoluta del Senado, es decir, al menos 37 votos. Por ahora, esa posibilidad de remoción aparece fuera del alcance de quienes impulsan una ofensiva contra Adorni.

Mientras tanto, persisten los pedidos de los bloques aliados y de los gobernadores para que el mandatario instrumente una "salida elegante" de Adorni, quien no volvió a tener alguna actividad pública tras sus polémicas declaraciones en televisión sobre su particular forma de enriquecerse mediante bictoins.