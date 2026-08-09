Misiones: Hugo Passalacqua, el gobernador que no tiene desgaste en su gestión

La pregunta que se impone es ¿quién es el gobernador de Misiones Hugo Mario Passalacqua que, en silencio, sin protocolo, con sencillez y con gestión cerca de la gente gobierna la provincia con una imagen positiva del 65% tanto a nivel nacional provincial?

Primero se debe decir que Passalacqua se encuentra entre los cinco gobernadores con mejor imagen del país.

En tanto que a nivel provincial mantiene una imagen positiva que no se desgató con el correr de su gestión.

Passalacqua es oriundo de la ciudad de Oberá ; Licenciado en Comunicación Social de la Universidad de El Salvador. Docente universitario, ex vice decano de la Facultad de Artes de Oberá de la Universidad Nacional de Misiones, abrazó la política a los 15 años militando en la Unión Cívica Radical y posterior Franja Morada en la universidad.

Sencillo y sin mucho protocolo – habla con todos como un ciudadano más- Passalacqua llegó a la gobernación primero en 2015 y luego en 2023.

Previo a ello ejerció la titularidad del Ministerio de Educación entre 2003 y 2009; diputado provincial 2009-2011 y vicegobernador 2011-2015.

Durante su paso como Ministro de Educación y Cultura de Misiones la gestión se destacó por la masiva expansión de la infraestructura escolar con la construcción de más de 300 edificios y la incorporación formal de más de 20.000 docentes al sistema provincial.

En tanto que, como vicegobernador, la gestión institucional de Passalacqua se centró en la presencia territorial y el diálogo político y la promoción cultural con un fuerte respeto hacia la figura del entonces gobernador Maurice Fabián Closs. Esto significa que no intentó sobrepasarlo, tenía en claro quien era, en ese momento la principal figura gubernamental.

Passalacqua se sienta en un bar, en una plaza o circula por la calle como un ciudadano más. Sigue junto con sus amigos de toda la vida. Camina por las ciudades que visita y habla con la gente mano a mano, pero principalmente los escucha.

Respeto y humildad

En su primera gestión al frente del ejecutivo provincial -entre 2015 y 2019- le tocó gobernar con un gobierno nacional contrario a su ideología.

Sin embargo, con respeto y humildad supo debatir con el expresidente Mauricio Macri las prioridades de Misiones.

Es más, los entonces gobernadores del Nea, lo eligieron su vocero ante el ex presidente Macri.

Para Passalacqua las provincias tienen que ser valoradas como tales “porque son pre existentes a la Nación y son las verdaderas generadoras de recursos”; dijo en más de una oportunidad.

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua dispuso el beneficio en Ingresos Brutos referidas a las retenciones el monotributo, y realizadas vía billeteras virtuales. Archivo

En 2019 cerró su primera gestión con una imagen positiva de más del 65%.

Entre 2019 y 2023 ejerció la vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados de la provincia.

65 % imagen positiva

En 2023 llegó nuevamente a la gobernación con el 64 % de los votos.

Con más de dos años de gestión el gobernador de Misiones mantiene ese porcentaje.

Es más, subió un digito.

Según publicó la consultora MRVT la imagen positiva de Passalacqua al día de hoy se ubica en el 65 %.

A pesar del desentendimiento económico y financiero del gobierno nacional para con las provincias, Misiones es una de las pocas administraciones desendeudas y equilibradas. “Como se dice vulgarmente el propio gobernador se sentó arriba de los números y la orden es no gastar más de lo que se tiene”; dijo un funcionario del área de Hacienda.

A pesar de sus diferencias con el presidente Javier Milei nunca se lo escuchó referirse a su gestión con falta de respeto.

Si bien prioriza la defensa de los intereses de los Misioneros, como su oposición al frustrado proyecto de Ley de Extranjerización de Tierras o la defensa de los productores yerbateros, entre otros elevando críticas al gobierno nacional lo hace respetando la investidura presidencial, por sobre todas las cosas.

Sólo gestión

Passalacqua insiste en que no es momento para hablar de política partidaria. Sólo gestión.

La semana que finalizó ayer siguió caminando la provincia sin hablar de política partidaria.

Cerró su caminata por el interior en la localidad de Profundidad en la celebración de su aniversario acompañando de la intendencia Silvia Estigarribia. “Juntos estamos haciendo grande a Misiones, estamos en un momento muy difícil, pero veo a la gente de Profundidad y me voy con muchísima esperanza”, afirmó en su alocución.

Passalacqua quiere a los funcionarios cerca de la gente. Así también lo demuestra en los actos de las ciudades que visita. “Primero la gente”; dijo un funcionario provincial en la localidad de Profundidad.

Hugo Passalacqua en el acto por el Día de la Independencia.

Esto significa que el propio gobernador saluda a cada una de las personas que se encuentran participando de las ceremonias y los palcos deben estar a la altura de los ciudadanos, con escasos funcionarios provinciales y municipales.

17 diputados de 21

Este jueves se reinician las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones.

Dos son los temas centrales que se analizarán en el recinto.

El primero será la comunicación formal de la conformación del bloque de diputados del Movimiento por lo que se Viene y el pase a comisiones del proyecto de Cálculo de Recursos y Gastos para el 2027.

En principio, 17 diputados, de los 21 que conformaron el ex bloque del Frente Renovador Neo se abrieron del Frente Encuentro Misionero que armó el ex conductor y ex gobernador Carlos Eduardo Rovira.

Estos legisladores integrarán el bloque Frente Movimiento por lo que se Viene creado por el gobernador Hugo Mario Passalacqua. “Cuando se conformó la lista de diputados nosotros integramos la boleta oficialista en el 2023, así como quienes asumieron en el 2025 lo hicieron apoyando la gestión del gobernador Passalacqua. Nosotros no nos fuimos”; dijo en declaraciones a MDZ quien ejercerá como presidente de este bloque el diputado provincial Juan José Sychowski.

Rovira quedó en plena minoría porque hasta el momento cuenta con el apoyo de tan solo tres legisladores. No se descarta otras renuncias al Frente Encuentro Misionero.

De esta forma Passalacqua consolida su poder político en la Legislatura provincial.

El otro tema que comenzará a analizarse en las comisiones será el presupuesto provincial para el 2027.

Como se informara en ediciones anteriores, el mismo asciende a unos 5,2 billones de pesos; de los cuales el 63 % está destinado a inversión social y el 14 % a desarrollo económico.

A través de un comunicado que hizo llegar a los medios de comunicación Rovira anticipó su voto positivo. “Siempre apoyé la necesidad de otorgar al Ejecutivo las herramientas necesarias para Gobernar, y el Presupuesto es la principal herramienta. “Voy a ser coherente como lo fui siempre”; escribió el legislador en un comunicado de prensa.

Del lado de los demás frentes opositores también se supo que, en su mayoría apoyarán el cálculo de recursos y gastos elevado por el Ejecutivo Provincial.

Desde que el oficialismo tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, el presupuesto fue aprobado en tiempo y forma, convirtiéndose Misiones en la primera provincia del país en contar un presupuesto cada inicio de año.

Al parecer, este año no será la excepción.