Mendoza, lista para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambia

El Gobierno Provincial aseguró que están listos para la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil e indicaron que Mendoza es la primera provincia "en condiciones para firmar un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia de la Nación".

El acuerdo fue firmado por la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y su par de Educación, Tadeo García Zalazar.

El proyecto de ley, que fue votado en el Congreso y debe implementarse a partir de septiembre de este año, incorpora nuevas herramientas para fortalecer el proceso de adecuación normativa e institucional "que la Provincia viene desarrollando desde hace meses", acotaron.

Además, uno de los puntos importantes de la normativa es que se bajó la edad de imputabilidad, de los 16 a los 14 años. Es decir, con el nuevo régimen los adolescentes de 14 y 15 años pueden ser imputados, procesados y condenados a una pena de prisión.

En el caso de Mendoza, se conformó una mesa técnica interdisciplinaria que ya cuenta con un borrador del proyecto de ley provincial, el cual será presentado próximamente. “Mendoza es la primera provincia del país en estar en condiciones de firmar este convenio con la Nación. Venimos trabajando desde hace tiempo en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y este acuerdo nos da más herramientas para seguir fortaleciendo ese proceso”, destacó Rus.

Herramientas para la implementación del régimen en Mendoza

El convenio establece acciones conjuntas entre la Nación y la Provincia mediante asistencia técnica, intercambio de información, desarrollo de proyectos de cooperación y actividades de capacitación para los operadores que intervienen en el sistema.

Uno de los principales avances será la disponibilidad recíproca de supervisores especializados, figura creada por la Ley Nacional de Régimen Penal Juvenil y encargada del seguimiento, asistencia y control de adolescentes sometidos a medidas o penas.

A partir del acuerdo, Mendoza podrá contar con supervisores de la Nación cuando las necesidades del sistema así lo requieran. Del mismo modo, los profesionales de la provincia podrán desempeñarse en causas de competencia federal.

Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil Mendoza. Prensa Gobierno

Además, el Ministerio de Justicia de la Nación pondrá a disposición de Mendoza la plataforma informática desarrollada para la gestión y el seguimiento de estos casos. Esta herramienta permitirá optimizar el control de las medidas, unificar criterios de gestión y fortalecer la producción de información para el seguimiento del régimen.

“Este convenio incorpora herramientas concretas para la implementación del régimen. No solo contempla instancias de capacitación y asistencia técnica, sino también la posibilidad de disponer de supervisores especializados de manera recíproca entre la Provincia y la Nación, además de acceder al software desarrollado para la gestión de estos casos”, agregó Rus.

Capacitación certificada para los operadores

Como parte de la implementación del convenio, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Educación, trabajarán de manera conjunta para que las capacitaciones se desarrollen a través del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).

De esta manera, los trayectos formativos contarán con certificación oficial y otorgarán puntaje a quienes los realicen, tanto operadores del sistema como otros destinatarios de las capacitaciones.

“La implementación de este régimen requiere equipos preparados y criterios comunes para intervenir en situaciones complejas. Por eso, las capacitaciones que se desarrollen a través del IPAP tendrán certificación oficial y otorgarán puntaje a quienes las realicen. Es una forma de reconocer la formación de los operadores y, al mismo tiempo, asegurar que el sistema cuente con profesionales cada vez mejor preparados para acompañar, supervisar y dar seguimiento a cada caso”, sostuvo García Zalazar.