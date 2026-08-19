Cambio de tiempo en Mendoza: afloja el frío y se viene un miércoles casi primaveral

El pronóstico anticipa una tarde más agradable en Mendoza, con 18° de máxima y condiciones estables.

Después de varios días donde el frío se hizo sentir, este miércoles se espera una nueva mejora en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará parcialmente nublada, con heladas parciales durante la mañana y vientos leves del noreste.

La mínima será de 6° durante las primeras horas del día, mientras que la máxima llegará a los 21° por la tarde. En el Gran Mendoza se espera una jornada más primavera que las anteriores, aunque el frío todavía se hará sentir temprano.

En la cordillera también se mantendrán buenas condiciones, con cielo poco nuboso y sin precipitaciones importantes previstas durante el miércoles.

La máxima para hoy será de 18° en Mendoza. ALF PONCE MERCADO / MDZ El pronóstico para el resto de la semana en Mendoza El ascenso de la temperatura será todavía más marcado el jueves. Ese día se espera poca nubosidad, vientos leves del sudeste y una máxima de 22°, mientras que la mínima será de 9°.