El chofer de una app con el auto más cool de Mendoza: mirá cómo sorprende a sus pasajeros

Detrás del volante, un joven mendocino decidió cambiar la rutina del transporte urbano con una ambientación pensada para cambiar el mood de sus pasajeros.

Un conductor local llevó el servicio de traslados a otro nivel con una iniciativa interactiva que cambia la forma de viajar.

Subirse a un viaje usando una app suele ser una rutina autómata: ingresar al auto, saludar cordialmente, mirar por la ventana y esperar llegar a destino. Sin embargo, abordar el Renault Kwid de este particular chofer interrumpe de inmediato esa monotonía. Con un ambiente y propuesta convierte cualquier trayecto urbano en un recorrido distendido y cargado de buena onda.

Así luce el auto desde afuera, listo para cambiarle la vibra al pasajero. Foto: Instagram @almon.mdz El pasajero al mando del viaje La gran atracción del vehículo es la pantalla instalada en la parte trasera del cabezal del acompañante, pensada exclusivamente para que el usuario reproduzca su música favorita. Lejos de la típica radio fija, aquí el cliente toma el control de la banda sonora y del volumen. A esto se le suma la predisposición del chofer para adaptar la iluminación según la energía de quien viaje. “Trabajo con las aplicaciones desde que se iniciaron en Mendoza, noté q la gente pedía música diferente y se me ocurrió poner una tablet para que el pasajero eligiera, después lo de las luces se me ocurrió porque vi un chileno que lo hacía y me pintó la idea ”, contó Facundo a MDZ.

Así se vive un viaje en este auto de locura: mirá el video El llamativo auto de una conocida app de movilidad urbana que sorprende en las calles de Mendoza. Video: Diego Quiroga / MDZ Del taller de orfebrería a las calles mendocinas A sus 35 años, Facundo divide su tiempo entre el volante y su verdadera profesión: la orfebrería y el trabajo en su taller de joyería. Esa atención al detalle propia de los metales finos es la misma que traslada a su servicio sobre ruedas para marcar la diferencia en el rubro. “En Mendoza no conozco alguien q lo haga, en otros países si”, explicó sobre esta inusual propuesta interactiva que busca importar un concepto de movilidad totalmente distinto.

El auto de aplicación que es furor en Mendoza por su ambientación y buena onda a bordo. Foto: Diego Quiroga / MDZ De auto de aplicación a escenario para redes El Renault Kwid se transformó en un generador de contenido itinerante. Recientemente, Facundo, creador digital emergente, comenzó a crear material para plataformas digitales utilizando como escenario de fondo las luces de su auto y las reacciones de los usuarios a bordo, previa consulta, comparte el video en sus redes sociales. La complicidad que logra con la gente convierte cada traslado en una anécdota compartible, elevando un viaje cotidiano a un momento de entretenimiento.