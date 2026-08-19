El chofer de una app con el auto más cool de Mendoza: mirá cómo sorprende a sus pasajeros
Detrás del volante, un joven mendocino decidió cambiar la rutina del transporte urbano con una ambientación pensada para cambiar el mood de sus pasajeros.
Subirse a un viaje usando una app suele ser una rutina autómata: ingresar al auto, saludar cordialmente, mirar por la ventana y esperar llegar a destino. Sin embargo, abordar el Renault Kwid de este particular chofer interrumpe de inmediato esa monotonía. Con un ambiente y propuesta convierte cualquier trayecto urbano en un recorrido distendido y cargado de buena onda.
El pasajero al mando del viaje
La gran atracción del vehículo es la pantalla instalada en la parte trasera del cabezal del acompañante, pensada exclusivamente para que el usuario reproduzca su música favorita. Lejos de la típica radio fija, aquí el cliente toma el control de la banda sonora y del volumen. A esto se le suma la predisposición del chofer para adaptar la iluminación según la energía de quien viaje. “Trabajo con las aplicaciones desde que se iniciaron en Mendoza, noté q la gente pedía música diferente y se me ocurrió poner una tablet para que el pasajero eligiera, después lo de las luces se me ocurrió porque vi un chileno que lo hacía y me pintó la idea ”, contó Facundo a MDZ.
Así se vive un viaje en este auto de locura: mirá el video
Del taller de orfebrería a las calles mendocinas
A sus 35 años, Facundo divide su tiempo entre el volante y su verdadera profesión: la orfebrería y el trabajo en su taller de joyería. Esa atención al detalle propia de los metales finos es la misma que traslada a su servicio sobre ruedas para marcar la diferencia en el rubro. “En Mendoza no conozco alguien q lo haga, en otros países si”, explicó sobre esta inusual propuesta interactiva que busca importar un concepto de movilidad totalmente distinto.
De auto de aplicación a escenario para redes
El Renault Kwid se transformó en un generador de contenido itinerante. Recientemente, Facundo, creador digital emergente, comenzó a crear material para plataformas digitales utilizando como escenario de fondo las luces de su auto y las reacciones de los usuarios a bordo, previa consulta, comparte el video en sus redes sociales. La complicidad que logra con la gente convierte cada traslado en una anécdota compartible, elevando un viaje cotidiano a un momento de entretenimiento.
Lejos de conformarse con el equipamiento actual, el conductor ya planifica el próximo paso para perfeccionar la atención a bordo. “Me gustaría llevar la experiencia del.viaje a otro nivel .. como poner atrás un sector donde tenga toallitas húmedas,alcohol en gel caramelos , notas para q dejes escritas para el próximo pasajero q se suba y lo lea ..”, adelantó. Una iniciativa que redefine el transporte de aplicación en la provincia, demostrando que la creatividad también viaja en cuatro ruedas.