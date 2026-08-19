Juli Savioli sorprendió con un radical cambio de look tras su separación de Pelao Khe

Tras confirmar su separación, Juli Savioli se realizó un cambio de look que dejó a sus seguidores sin palabras. No te pierdas el video en la nota.

Juli Savioli decidió iniciar un proceso de transformación personal tras confirmar el final de su relación de dos años y medio con Alexis "Pelao Khe". La influencer compartió con sus seguidores su cambio de look y reflexionó sobre los duelos, el amor propio y la necesidad de seguir adelante.

En un video, Juli se cambió el color del pelo, renovó su manicura y habló sobre la importancia de reconectarse después de una ruptura. "En la vida todo el mundo se va y vas a lugares donde te mimen, donde te sientas mujer nuevamente", expresó.

La creadora de contenido explicó que decidió darse un espacio para cuidarse y renovar su imagen en esta nueva etapa. "Hoy me cambié el color de pelo y me hice uñas, porque en la vida no queda otra que seguir el camino", aseguró.

Su mensaje estuvo atravesado por la idea de reconstruirse y recuperar aquellas pequeñas cosas que ayudan a sentirse bien, como "volver a tus bases" y sentirse nuevamente deseada por una misma.