Día Mundial de la Fotografía: el daguerrotipo y su impacto en la historia

El Día Mundial de la Fotografía recuerda la presentación de un avance que revolucionó el registro histórico. Conocé la historia en la nota.

Cada 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Fotografía, una fecha que invita a reflexionar sobre el poder de las imágenes y su impacto en la cultura, la comunicación y la memoria colectiva.

La historia detrás del Día Mundial de la Fotografía: La celebración fue impulsada por Korske Ara con el proyecto World Photo Day que comenzó en 2009 y tuvo su primera edición en 2010, y la cual recuerda el 19 de agosto de 1839, cuando Louis-Jacques Daguerre presentó ante la Academia Francesa de Ciencias el daguerrotipo, el primer proceso fotográfico de la historia.

Louis-Jacques Daguerre. Ese día, Daguerre mostró la famosa vista del Boulevard du Temple, una imagen lograda con una exposición de unos diez minutos que es considerada la primera fotografía en la que aparece una persona.

Boulevard du Temple. El daguerrotipo consistía en obtener una imagen sobre una superficie de plata pulida, que actuaba como un espejo. Años antes, en 1826, Nicéphore Niépce había logrado la fotografía más antigua que se conserva, "Vista desde la ventana en Le Gras", mediante un proceso llamado heliografía. Más tarde, Daguerre perfeccionó esa técnica y le dio su nombre.

El gobierno francés adquirió el daguerrotipo y lo liberó de patentes para que pudiera ser usado libremente en todo el mundo. Así, la fotografía se expandió rápidamente: en 1840 llegó a México y Uruguay, en 1841 a Colombia, y en Argentina se desarrolló entre 1840 y 1860.