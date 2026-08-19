El arte estuvo de fiesta: mirá quiénes celebraron los 5 años del Espacio Luis Quesada

El Espacio de Arte Luis Quesada de la Nave UNCuyo cumplió cinco años y lo celebró con una muestra y un encuentro abierto al público. La noche del jueves 13 tuvo exposición, brindis y torta, pero también confirmó que el lugar se convirtió en una referencia de la escena cultural de Mendoza.

La celebración estuvo atravesada por “Hogar dos ambientes”, la propuesta de Valentina Piedrafita y Clara Ponce seleccionada mediante convocatoria pública. La sala dejó de ser neutral y se convirtió en una casa. Obras y objetos cotidianos convivieron dentro de una instalación que llevó al terreno público aquello que suele permanecer en la intimidad.

El título introduce una clave espacial, pero también afectiva. La casa aparece como refugio y territorio de pertenencia; como una estructura que se transforma a medida que cambia la vida de quienes la habitan. Piedrafita y Ponce recuperan el gesto infantil de construir casitas y lo trasladan a una experiencia atravesada por recuerdos, materiales y diferentes modos de crear.

En lugar de reproducir literalmente un hogar, ambas elaboraron una atmósfera. El montaje reveló la dimensión estética de la organización de los objetos y de ese equilibrio personal que convierte un espacio cualquiera en un lugar propio. La muestra habilitó una pregunta cercana: cuánto de nosotros queda contenido en las cosas con las que decidimos convivir.

Las prácticas de las artistas se encuentran sin perder sus diferencias. Clara Ponce trabaja con instalaciones, dibujos digitales, poemas, pinturas y acciones performáticas. Su producción se desplaza entre disciplinas y escenarios, desde museos hasta espacios públicos, y recurre al humor para alterar las lógicas de la vida cotidiana. Le interesan los procesos, el trabajo con otras personas y las formas menos solemnes de construir sentido.

MDZ/ Casandra Martínez

Valentina Piedrafita encuentra en la repetición un procedimiento creativo. Tejer, bordar, dibujar sobre grillas o trasladar patrones entre soportes le permite articular técnicas manuales y lenguajes digitales. También realiza piezas de barro “inutilitarias” y reúne libros y objetos vinculados con memorias propias o con infancias que no vivió. En su obra, lo analógico y lo digital dejan de ser mundos opuestos.

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Cinco años de puertas abiertas al arte

La inauguración permitió mirar el recorrido del Espacio Luis Quesada como verdadero punto de encuentro para las artes. En cinco años albergó más de 40 muestras y sostuvo una programación basada en la diversidad de lenguajes y el acceso a instancias públicas de selección. Se realizaron 17 exposiciones surgidas de convocatorias abiertas a artistas de toda Mendoza y siete producciones propias.

La programación incluyó cinco premios y salones, cinco exposiciones desarrolladas junto con la Facultad de Artes y Diseño, cuatro proyectos interdisciplinarios y tres propuestas para las infancias. Las cifras no son solamente un balance institucional: permiten dimensionar la cantidad de artistas, obras, investigaciones y públicos que atravesaron la sala.

El festejo reunió dos dimensiones. Por un lado, una exposición capaz de transformar la experiencia doméstica en una pregunta artística. Por otro, una comunidad que acompañó el crecimiento del espacio. El brindis y la torta aportaron el tono festivo a una noche en la que las conversaciones formaron parte de la obra extendida.

Mirá quiénes asistieron a la inauguración de aniversario

Estefania Ferraro, Liber Rodríguez y la artista Clara Ponce. MDZ/ Casandra Martínez

Valentina Puebla y Anderson Ceron. MDZ/ Casandra Martínez

Jennifer Guajardo, Vera Piedrafita, Carolina Alvarez y Graciela Pérez. MDZ/ Casandra Martínez

Mariana Barón y Omar Jury. MDZ/ Casandra Martínez

Edgardo Benavente y Celeste Cola. MDZ/ Casandra Martínez

Bruno Cazzola y Mariano Ledesma, coordinador del espacio de arte Luis Quesada. MDZ/ Casandra Martínez

La artista Valentina Piedrafita junto a Fito Reynals y Gabriel Marchetta. MDZ/ Casandra Martínez

Gerardo Graña, Celeste López y Simón Ponce. MDZ/ Casandra Martínez

Gabriel Ortega, Sofia Otárola, Ivana Ortega y Agustín Brunetti. MDZ/ Casandra Martínez

Marcos Mut y Rodrigo Etem. MDZ/ Casandra Martínez

Guille Marti y Luci Canevari. MDZ/ Casandra Martínez

Nicolasa Frazzetta, Inés Digregorio, Carolina Peralta, Mariano Ledesma, Rosario Placci, Paola Sparta y Evelin Puri, el equipo de Nave UNCuyo. MDZ/ Casandra Martínez

Clara, Valentina y Francisco. MDZ/ Casandra Martínez

Facundo Piedrafita y Florencia Aristarain. MDZ/ Casandra Martínez

Enzo Tello y Ornela Ciarlantini. MDZ/ Casandra Martínez