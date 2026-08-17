Las ventas por el Día del Niño cayeron 2,5% y CAME explicó el motivo

Las ventas minoristas de las pymes por el Día del Niño registraron una caída del 2,5% interanual, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El informe consignó bajas en los cinco rubros medidos y ubicó a juguetería como el sector con mayor retracción.

Salvador Femenía, vocero de CAME, explicó en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio que el resultado muestra un escenario de menor disponibilidad de recursos. “La caída del 2,5% interanual, con caída en todos los rubros medidos, en el caso del Día del Niño son 5 con la particularidad de que el rubro que más cayó fue Juguetería”, señaló.

“ Eso te da un poquito el panorama de restricción que hay en cuanto a recursos , buscando en algunos casos cubrir una necesidad más que un acto de hacer felices a los niños”, agregó.

Consultado sobre si el menor interés por los juguetes y el avance de la tecnología podían explicar parte del comportamiento de las ventas, Femenía consideró que se trata de cuestiones diferentes. “Yo creo que son cuestiones diferentes que me parece que no hacen al tema de evaluar la situación del comercio”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que también se registraron bajas en los rubros vinculados a tecnología y que los valores de compra fueron relativamente bajos. “45.892 en el caso de tecnología, que el promedio coincide mucho con juguetería que es de 45.038. 51.136 en equipos de audio, video, celular y accesorios”, detalló.

La medición y el comercio electrónico

Femenía también se refirió a la metodología utilizada por CAME, luego del cruce que había mantenido días atrás con Marcos Galperin por las formas de medir las ventas y la incidencia del comercio electrónico.

“Integramos el e-commerce declarado por los mismos negocios que son impuestados por el gobierno físico. El resto es una presunción en base al promedio general”, explicó. Y agregó: “Creemos que no inclina la balanza por un lado para el otro, que continúa igual”.

Para el vocero de CAME, más allá de la discusión metodológica, el relevamiento refleja una retracción concreta del consumo. “Pero evidentemente hay una caída real y que se explica también por el nivel de promedio que se compra”, afirmó. Consultado sobre si el resultado responde principalmente a la situación económica, concluyó: “Sí. Totalmente”.