Mendoza "vuela": por qué crece la demanda y las aerolíneas suman frecuencias

El mercado aéreo internacional de Mendoza muestra nuevas señales de crecimiento, al menos, así lo muestran los números y la apuesta de las compañías aéreas. En julio, la cantidad de pasajeros internacionales que pasaron por el Aeropuerto Internacional El Plumerillo aumentó 4% respecto del mismo mes del año pasado, según las estadísticas oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El dato se conoce en un momento en que las aerolíneas están ampliando su oferta y la provincia incorpora nuevas alternativas para conectarse directamente con el exterior.

La evolución mendocina se da, además, dentro de un escenario de fuerte expansión de los vuelos internacionales desde el interior del país. Durante julio, 266.826 pasajeros viajaron al exterior directamente desde aeropuertos del interior argentino, sin pasar por Buenos Aires, un 15% más que en julio de 2025, 72% más que en 2024 y 111% más que en 2023, de acuerdo con ANAC.

Mendoza se ubicó entre los aeropuertos del interior que registraron crecimiento interanual en pasajeros internacionales. Con ese 4%, quedó por detrás de Tucumán, Rosario y Bariloche, pero por encima de Córdoba.

El dato local adquiere relevancia porque se combina con una ampliación concreta de la oferta. Por caso, desde octubre, Copa Airlines aumentará de siete a nueve las frecuencias semanales entre El Plumerillo y Ciudad de Panamá. La compañía sumará así dos operaciones por semana, lo que representa un incremento del 28% en su oferta desde Mendoza.

El comportamiento de Mendoza forma parte de un fenómeno nacional que está modificando el mapa de los viajes internacionales. En julio, los aeropuertos argentinos movilizaron 4.308.410 pasajeros, de los cuales 1.461.876 correspondieron a pasajeros internacionales. Ese último número marcó un récord histórico para un mes de julio: fue 5% superior al récord de 2025, 21% mayor que el registro de 2024 y 45% superior al de 2023.

El acumulado también muestra la magnitud del movimiento. Entre enero y julio de 2026, los aeropuertos argentinos recibieron 28.882.933 pasajeros, el mejor registro para los primeros siete meses de un año y 14% superior al acumulado de 2024.

Pero para Mendoza el dato más interesante es el comportamiento del tráfico internacional desde las provincias. La posibilidad de viajar al exterior sin pasar por Buenos Aires está ganando terreno y los aeropuertos regionales comienzan a captar una porción mayor de ese mercado. En ese escenario, El Plumerillo tiene una ventaja: su ubicación y la oferta turística de Mendoza permiten combinar demanda emisiva -mendocinos que viajan al exterior- con demanda receptiva -extranjeros que llegan directamente a la provincia-.

Así, la terminal aérea local se ubicó entre los cuatro aeropuertos más visitados por pasajeros internacionales, solo detrás de Ezeiza, Aeroparque y Córdoba, con un total de 69.155 personas que llegaron a la provincia. Esta cifra representa un 4,72% del total del país.

Más vuelos internacionales para Mendoza

El incremento anunciado por Copa Airlines no aparece, entonces, como un hecho aislado. La aerolínea informó que durante el primer semestre de 2026 incrementó más de 20% su capacidad operativa en Mendoza respecto del mismo período de 2025. La evolución es todavía más significativa si se mira la historia de la compañía en la provincia. La empresa panameña comenzó a operar en la provincia hace nueve años con tres vuelos semanales. Con el nuevo cronograma, llegará a nueve frecuencias por semana.

A partir de octubre, los pasajeros mendocinos podrán utilizar el Hub de las Américas en Panamá para conectar con más de 80 destinos de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, incluidos 17 destinos en Estados Unidos. “El incremento de frecuencias es el resultado de ese trabajo en conjunto y de los excelentes resultados que hemos tenido en un mercado que nos ha elegido y apoyado a lo largo de los años”, explicó Lorena Gasser, gerenta de Ventas Interior de Argentina de Copa Airlines.

Para Mendoza, la importancia de esta operación excede el turismo emisivo. La red de Copa también permite que viajeros provenientes de distintos mercados internacionales lleguen a la provincia sin necesidad de pasar primero por Buenos Aires.

El aeropuerto El Plumerillo se ubica entre los que más pasajeros internacionales recibe en el país. ALF PONCE MERCADO / MDZ

A qué destinos viajan los mendocinos

Los datos comerciales aportados a MDZ Online por Copa también permiten identificar qué busca el pasajero mendocino cuando sale al exterior. Durante el primer semestre, los cinco destinos más elegidos fueron Punta Cana, Cancún, Aruba, Panamá y Puerto Plata/Santiago de los Caballeros.

Aruba fue el destino que más creció dentro de ese grupo y prácticamente duplicó sus cifras respecto del año anterior. También se destacó Puerto Plata, una conexión inaugurada en enero de 2026 que rápidamente llegó al quinto puesto entre los destinos elegidos desde Mendoza. La evolución muestra una demanda que se diversifica dentro del Caribe y que empieza a incorporar destinos diferentes a los tradicionales centros turísticos masivos.

Copa también marcó una fuerte demanda por su producto Panamá Stopover, que permite permanecer hasta 15 días en Panamá sin pagar un costo adicional en la tarifa aérea. De esta manera, el país puede convertirse en parte del viaje y no solamente en una escala hacia otro destino.

Mendoza suma nuevas rutas y operadores

El crecimiento de los pasajeros internacionales también coincide con la incorporación de nuevas conexiones. En enero de 2026, Mendoza sumó oficialmente la ruta con Aruba, mientras GOL comenzó a operar como nuevo operador de la conexión Mendoza-Río de Janeiro -un vuelo estacional-.

La ampliación de la oferta se produce dentro de una política nacional de mayor apertura del mercado aerocomercial. En comparación con el mismo mes del año anterior y con períodos previos, los datos de ANAC muestran que durante julio los vuelos internacionales representaron 9.054 movimientos sobre un total de 33.256 operaciones en los aeropuertos argentinos.