Mendoza tendrá dos nuevas carreras universitarias orientadas en minería sustentable

Ingeniería y Tecnicatura en Minería Sustentable son las nuevas propuestas de la UTN, que buscan acompañar el desarrollo de la actividad en Mendoza.

Las nuevas carreras de la UTN llegan mientras Mendoza discute cómo desarrollar la minería bajo controles ambientales y con profesionales capacitados.

La minería ha ocupado un lugar importante en la agenda productiva de Mendoza durante los últimos años, especialmente a partir del impulso a nuevos proyectos de exploración y de la discusión sobre una minería que pueda desarrollarse bajo controles ambientales.

Dentro de ese contexto, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Mendoza, incorporará dos propuestas vinculadas al sector: la Ingeniería en Minería Sustentable y la Tecnicatura Universitaria en Minería Sustentable. La iniciativa busca generar formación específica para una actividad que vuelve a ganar espacio en la matriz productiva de la provincia.

La creación de ambas carreras fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de Mendoza. El proyecto fue impulsado por el diputado Raúl Villach, quien promovió el reconocimiento legislativo de la propuesta académica de la UTN.

La iniciativa también había sido impulsada previamente desde el Senado provincial, donde se presentó un proyecto para declarar de interés esta nueva propuesta educativa. De esta manera, la discusión sobre la minería no queda solamente concentrada en los proyectos productivos, sino que también empieza a trasladarse a las universidades y a la capacitación de quienes podrían trabajar en el sector.

Una actividad que volvió al centro de la escena La provincia avanza en la formación de profesionales para una actividad minera que recuperó protagonismo con nuevos proyectos y exploraciones. El desembarco de estas carreras ocurre en un momento en el que la minería recuperó protagonismo en Mendoza. En los últimos años avanzaron distintas iniciativas de exploración y evaluación de proyectos, especialmente en Malargüe, mientras el Gobierno provincial busca posicionar a la minería sustentable como una actividad con potencial económico.