Mendoza tendrá dos nuevas carreras universitarias orientadas en minería sustentable
Ingeniería y Tecnicatura en Minería Sustentable son las nuevas propuestas de la UTN, que buscan acompañar el desarrollo de la actividad en Mendoza.
La minería ha ocupado un lugar importante en la agenda productiva de Mendoza durante los últimos años, especialmente a partir del impulso a nuevos proyectos de exploración y de la discusión sobre una minería que pueda desarrollarse bajo controles ambientales.
Dentro de ese contexto, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Mendoza, incorporará dos propuestas vinculadas al sector: la Ingeniería en Minería Sustentable y la Tecnicatura Universitaria en Minería Sustentable. La iniciativa busca generar formación específica para una actividad que vuelve a ganar espacio en la matriz productiva de la provincia.
La creación de ambas carreras fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de Mendoza. El proyecto fue impulsado por el diputado Raúl Villach, quien promovió el reconocimiento legislativo de la propuesta académica de la UTN.
La iniciativa también había sido impulsada previamente desde el Senado provincial, donde se presentó un proyecto para declarar de interés esta nueva propuesta educativa. De esta manera, la discusión sobre la minería no queda solamente concentrada en los proyectos productivos, sino que también empieza a trasladarse a las universidades y a la capacitación de quienes podrían trabajar en el sector.
Una actividad que volvió al centro de la escena
El desembarco de estas carreras ocurre en un momento en el que la minería recuperó protagonismo en Mendoza. En los últimos años avanzaron distintas iniciativas de exploración y evaluación de proyectos, especialmente en Malargüe, mientras el Gobierno provincial busca posicionar a la minería sustentable como una actividad con potencial económico.
Uno de los puntos centrales de esta discusión es el cumplimiento de la Ley 7722, vigente desde 2007, que establece restricciones para el uso de sustancias químicas en la actividad minera y pone especial énfasis en la protección del recurso hídrico.
En ese escenario, la palabra "sustentable" aparece cada vez con mayor frecuencia alrededor de la actividad. La provincia tiene actualmente proyectos en evaluación y exploración, mientras también se discuten iniciativas vinculadas a minerales como cobre, potasio y uranio.
La formación acompaña el cambio de escenario
La aparición de nuevas carreras universitarias vinculadas específicamente con la minería muestra otro aspecto de este proceso: la necesidad de contar con personas capacitadas para una industria que requiere conocimientos técnicos y, al mismo tiempo, herramientas para trabajar bajo las exigencias ambientales y sociales que existen en Mendoza.
La UTN Facultad Regional Mendoza ya cuenta con una oferta académica orientada a la formación tecnológica y profesional, y estas nuevas propuestas ampliarían ese perfil hacia una actividad que durante años estuvo atravesada por fuertes debates en la provincia.
Así, Ingeniería en Minería Sustentable y la Tecnicatura Universitaria en Minería Sustentable se presentan como una respuesta desde el ámbito educativo a un escenario que está cambiando. Mientras Mendoza discute cuánto y cómo avanzar con la actividad minera, las universidades comienzan a preparar a los profesionales que deberán afrontar ese desafío.