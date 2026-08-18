Un sismo de 3,6 se sintió este martes por la noche en Mendoza: dónde fue el epicentro

Un sismo de magnitud 3,6 se registró este martes por la noche en Mendoza , según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica ( Inpres ). El movimiento ocurrió a las 21.29 y tuvo una profundidad de 175 kilómetros.

De acuerdo con los datos oficiales, el epicentro se ubicó 215 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, 332 kilómetros al sudoeste de San Luis y 39 kilómetros al norte de El Sosneado, en el sur de la provincia. El Inpres aclara que los datos de los eventos pueden ser actualizados tras su revisión por especialistas.