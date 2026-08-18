¿Por qué tiembla la Tierra?: qué es el Cinturón de Fuego y la explicación de un especialista sobre los terremotos en el mundo

Un geólogo explicó por qué hubo terremotos en distintos puntos del mundo y qué relación tiene cada uno con el Cinturón de Fuego y las placas tectónicas.

Luego del terremoto de magnitud 7,4 que dejó más de 250 muertos en Colombia, durante los últimos días también se registraron movimientos sísmicos en Rusia, Azerbaiyán, Indonesia, Grecia y España. La cercanía temporal entre estos episodios volvió a despertar una pregunta: ¿por qué tiembla casi al mismo tiempo en lugares tan alejados?

Aunque los sismos ocurrieron con pocas horas de diferencia, eso no significa que estén relacionados. Su distribución se explica principalmente por la configuración de las placas tectónicas: grandes fragmentos de la corteza terrestre que se desplazan lentamente y concentran presión en sus zonas de contacto.

Por qué los terremotos ocurren en regiones tan alejadas “La distribución de las placas tectónicas a lo largo de la corteza terrestre domina no solo el volcanismo, sino también los sismos”, explicó Dr. Diego Winocur, Profesor del departamento de Ciencias Geológicas de la UBA. Como muestra el mapa elaborado con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), gran parte de los movimientos recientes se ubicó sobre los bordes que separan una placa de otra.

USGS En esos límites se acumulan la presión y la fricción generadas por el movimiento constante de las placas. Cuando las rocas dejan de resistir, la energía es liberada y se propaga mediante ondas sísmicas. “Esa vibración viaja a lo largo de la Tierra hasta llegar a la superficie”, detalló el especialista.

Los terremotos en Indonesia y la influencia del Cinturón de Fuego Indonesia se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja en forma de herradura de aproximadamente 40.000 kilómetros que concentra más del 90% de la actividad sísmica mundial y cerca del 75% de los volcanes activos. Se extiende por la costa occidental de América y continúa por Alaska, Japón, Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda.