"¿Ahorcarme no es pegar?": los presuntos chats de Nadia Beller que complicarían a Fernando Cerimedo

Luego del ataque que sufrió en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia , la abogada y activista política Nadia Beller , que recibió cuatro balazos por parte de dos presuntos sicarios, publicó desde el centro de salud en el que se recupera presuntos chats con su expareja y exasesor presidencial Fernando Cerimedo .

"Ahorcarme y tirarme por todos los suelos y golpearme el pómulo no es pegar. Mirá vos", escribió Nadia en unos de los primeros mensajes que aparecen fechados el 11 de julio de este año, cuestionando a Cerimedo por una presunta agresión física.

En otra parte de la conversación, Beller le reprocha que sus anteriores pedidos de disculpas no hayan sido sinceros y asegura que ya había advertido su forma de actuar. Cerimedo, por su parte, habría enfatizado en sus reiterados pedidos de disculpas para después acusarla de no tener "límites tampoco y entonces la cuota de amor se nota que se fue".

Además de la conversación, Beller publicó fotografías que, según los mensajes que las acompañan, buscaban mostrar las consecuencias de la supuesta agresión de la que acusó al asesor presidencial.

En una de las imágenes aparece una rodilla con una zona visiblemente inflamada. “Mirá mi rodilla”, escribió Beller. Luego envió otra fotografía acompañada por el mensaje “Mirá mi codo”. En las siguientes capturas se observan marcas rojizas y moretones en distintas zonas del cuerpo.

Facebook: @nadia.beller.5

Uno de los mensajes resulta particularmente relevante por la descripción que hace Beller de las lesiones: “Se me está haciendo morete en el cuello y el del pómulo se me está irradiando hasta abajo del ojo”.

Facebook: @nadia.beller.5

Ante ese reclamo, Cerimedo le respondió que debía colocarse frío. Beller rechazó la sugerencia y le contestó que necesitaba alejarse de él. También señaló que ya había utilizado hielo anteriormente y que la hinchazón y el moretón continuaban.

Facebook: @nadia.beller.5

Las imágenes, por sí solas, no permiten determinar cuándo ni cómo se produjeron las lesiones. Sin embargo, la víctima las habría publicado en redes sociales como evidencia de la presunta violencia que habría sufrido durante su vínculo con Cerimedo.

El mensaje de Beller tras sobrevivir al ataque

La difusión de estos chats se produjo después de que Beller fuera atacada a tiros frente a un hotel de Santa Cruz. Dos hombres vestidos como repartidores la interceptaron y uno de ellos le disparó al menos tres veces antes de escapar. La mujer sobrevivió y permanece internada.

Horas después del ataque, Cerimedo fue detenido en el aeropuerto Viru Viru cuando presuntamente intentaba abandonar Bolivia. La Policía investiga su posible vinculación con el atentado y una de las hipótesis iniciales estuvo relacionada con un supuesto conflicto sentimental entre ambos.

Este martes, el caso dio un nuevo giro: el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que Cerimedo pasó de arrestado a aprehendido y que será investigado por el delito de tentativa de feminicidio. La Fiscalía anticipó que solicitará su detención preventiva por considerar que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación.

Desde la clínica, Beller acusó públicamente a Cerimedo de estar detrás del ataque y aseguró que intentaron “silenciarla”. También sostuvo que había acudido al hotel por pedido del asesor presidencial y que, según su versión, él le habría dicho que contaría con escoltas.