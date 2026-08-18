"En Bolivia gobierna Fernando Cerimedo": habló la ex pareja del exasesor de Javier Milei tras el ataque

Nadia Shirley Beller Delgado , abogada de 33 años y expareja de Fernando Cerimedo, habló después del ataque que sufrió en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia , y lanzó graves acusaciones contra el exasesor de Javier Milei, actual colaborador del mandatario boliviano Rodrigo Paz Pereira . Donde aseguró que intentaron silenciarla y sostuvo que teme por su vida.

Beller Delgado afirmó que el ataque estuvo vinculado con información que conoció durante su relación con Cerimedo y por su contacto con integrantes del gobierno boliviano. “Intentaron silenciarme y tengo la plena certeza de que hasta que yo no hable de cara al pueblo boliviano van a terminar lo que intentaron hacer, van a terminar acabar con mi vida”, manifestó.

Según relató, comenzó su relación con Cerimedo después de haber sido convocada para trabajar en un paquete de leyes. “Yo comencé una relación con Fernando Cerimedo después de que me convocaran para realizar el paquetazo de leyes que de entrada yo les dije que era inconstitucional”, señaló. Además, sostuvo que durante ese trabajo advirtió “arbitrariedades e ilegalidades”.

La abogada explicó que, una vez iniciada la relación, redujo su participación dentro del gobierno. “En ese momento yo me aparto parcialmente del gobierno, solamente iba a requerimiento por algunas situaciones de decretos y colaboraba con ellos en cuestiones jurídicas”, contó. En ese período, aseguró haber conocido situaciones que ahora denuncia públicamente.

Beller Delgado acusó a Cerimedo de intervenir como operador en presuntos negocios relacionados con funcionarios y personas cercanas al presidente Rodrigo Paz. “Fui testigo, por mi relación con Fernando Cerimedo, de los negociados que hace el gobierno de Rodrigo Paz, la esposa de Rodrigo Paz, la familia de la esposa de Rodrigo Paz, con él como operador, con otras personas como Joffre y compañía”, afirmó.

“Si no fingía estar muerta, me remataban”

En una entrevista con el medio boliviano DTV, la mujer también se refirió a la actividad política de Cerimedo. “Él hace campañas de política y su pago es a través de contratos, que ellos negocian con empresas grandes”, aseguró. En ese mismo relato explicó que durante la relación comenzó a descubrir situaciones que provocaron enfrentamientos entre ambos.

Según su testimonio, en abril encontró conversaciones románticas entre Cerimedo y su expareja. “Lo encaré y esa fue la primera vez que, para neutralizarme, me ahorcó”, denunció. Previamente, sostuvo que Cerimedo le había contado otra versión sobre el vínculo con esa mujer y aseguró que posteriormente descubrió que le había mentido.

Tras el ataque a tiros, Beller Delgado expresó su sospecha de que existió un acuerdo para matarla. “Si no fingía estar muerta, me remataban”, afirmó. Y agregó: “Fui descubriendo situaciones. Yo sospecho que ellos tuvieron un contubernio para deshacerse de mí”.