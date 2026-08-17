Un conocido actor anunció que está en pareja en pleno vivo: de quién se trata

Un actor argentino que es furor por la participación en una serie reveló que se encuentra en pareja durante una entrevista.

Un conocido actor contó en una entrevista que se encuentra en pareja. Todo sucedió en el programa Puro Show (El Trece), donde tuvieron como invitado al artista que se hizo viral tras su participación en la serie de Moria Casán que acaba de estrenarse en Netflix.

Se trata nada más y nada menos que de Joaquín Ferreira, quien interpretó a Luis Vadalá en la ficción argentina que cuenta la vida de La One. El actor se caracteriza por mantener un perfil bajo y en la charla con los integrantes de Puro Show confirmó que está conociendo a una mujer.

"Estoy conociendo a alguien", expresó de forma escueta y sin dar mayores detalles. También sostuvo que está hace cuatro meses con la chica de la cual no quiso revelar el nombre ni a qué se dedica, ya que no es famosa ni del ambiente.

Joaquín Ferreira, el actor que confirmó que está en pareja hace cuatro meses En otra parte de la charla confirmó que es más chica que él y subrayó que "prefiero no meterla porque no tiene nada que ver". Respecto a cómo es su vida en Argentina, Joaquín destacó que lo reconocen poco en la calle, a diferencia de México, donde vivió y trabajó durante 10 años.