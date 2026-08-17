Muerte de Hayden Panettiere: revelaron nueva información en medio de la conmoción

Hayden Panettiere falleció a los 36 años y la noticia causó una enorme tristeza en Estados Unidos. La joven actriz que brilló en Heroes, Nashville y Scream, se encontraba en Greenville, Carolina del Sur, según el medio de comunicación TMZ.

De hecho, el mencionado medio de comunicación compartió detalles del momento en el que personal de emergencias llegó al lugar para asistir a la actriz luego de un llamado al 911: "Nos informaron que los oficiales de policía de Greenville y los trabajadores de los servicios de emergencias respondieron rápidamente".

Además, confirmaron que el personal médico le realizó RCP a la actriz, pero no pudieron reanimarla. De acuerdo con lo expresado por TMZ, Panettiere falleció a las 2:32 PM tras los intentos por salvarle la vida.

Confirmaron que le realizarán una autopsia al cuerpo de Hayden Panettiere En mayo de este año, Hayden Panettiere dio una entrevista para el podcast de Jay Shetty. Captura de pantalla Youtube Jay Shetty. Un portavoz de la policía expresó que "la investigación preliminar no ha revelado indicios de homicidio ni de circunstancias sospechosas". También se confirmó que le realizarán una autopsia a Hayden para conocer el motivo del deceso.

Por otro lado, la conocida Revista Peopple confirmó que en el audio del llamado al 911 que realizaron "se escucha a funcionarios mencionar una “sobredosis” y un “paro cardíaco”.