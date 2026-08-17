Hayden Panettiere y sus últimas horas: los detalles que se conocieron tras su muerte

La muerte de Hayden Panettiere generó un enorme dolor en Hollywood y también en su entorno más íntimo. La joven actriz que participó en Nashville, Heroes y Scream, tenía 36 años y salieron a la luz los detalles de cómo pasó sus últimas horas.

En un comunicado, su padre, Skip, expresó que Hayden fue "una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo amor y alegría inmensurables a todos los que la conocieron y a millones que la vieron en las pantallas".

El medio estadounidense TMZ confirmó en su portal información sobre las últimas horas con vida de la querida Hayden. La artista había tomado un vuelo desde Los Ángeles el sábado junto a Brian Hickerson, su pareja: "Fuentes con conocimiento directo nos dicen que ella y su novio Briajn Hickerson volaron desde Los Ángeles hacia el sur".

Hayden Panettiere realizó un viaje con su pareja horas antes del fallecimiento La muerte de Hayden Panettiere conmocionó al mundo del espectáculo y del cine de Estados Unidos. Captura de pantalla Youtube Jay Shetty. El último posteo de Hayden Panettiere en sus redes sociales fue el 27 de julio de este año, donde compartió una imagen junto a uno de sus amigos en un evento. A esta foto la decidió acompañar con un sentido texto: "Buenos tiempos y buenos amigos".