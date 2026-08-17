La reacción de Natalia Oreiro ante el secreto que confesó Adrián Suar

Natalia Oreiro y Adrián Suar estuvieron presentes en La mañana con Moria y una declaración del actor sorprendió a la artista.

Adrián Suar hizo una inesperada confesión sobre el apodo que terminó convirtiéndose en una de las marcas más reconocidas de su identidad pública. Durante su visita a La mañana con Moria, el actor recordó que en sus comienzos no se sentía cómodo con el sobrenombre "El Chueco".

"Al principio, que me decían Chueco, no me gustaba. No me gustaba que me digan Chueco. Cuando tenía 20", reveló el artista. La confesión tomó por sorpresa a Natalia Oreiro, quien inmediatamente reaccionó: "¿En serio?".

El artista y Natalia Oreiro estuvieron presentes en La mañana con Moria. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Sin embargo, el paso del tiempo hizo que su vínculo con ese apodo cambiara por completo. Lo que durante su juventud le generaba rechazo terminó transformándose en una forma de identificación asociada directamente al cariño del público.

"Pero con el correr de los años, pasó a ser el Chueco de la gente", explicó el productor. Moria Casán, en tanto, reparó en que el sobrenombre también forma parte de su identidad en redes sociales: "Claro, estás así en tu Instagram".

El actor confesó que no le gustaba que lo apodaran "El Chueco". Captura de pantalla Youtube Eltrece. Frente a esa observación, el actor reconoció que actualmente siente afecto por la manera en que la gente lo llama y dejó atrás aquella incomodidad de sus primeros años: "A mí me gusta mucho ese cariño".