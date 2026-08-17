El último posteo que compartió Hayden Panettiere días antes de su fallecimiento

La noticia de la muerte de Hayden Panettiere a sus 36 años conmocionó al mundo del cine y se viralizó su última publicación.

El mundo del cine estadounidense se encuentra en shock luego de que se dio a conocer el fallecimiento de Hayden Panettiere, conocida actriz que participó en diferentes producciones audiovisuales como Scream 4 y Scream 6, entre otras grandes películas.

La noticia fue confirmada por Skip Panettiere, su padre, mediante un diálogo con el medio de comunicación CNN. Allí Skip fue muy claro en medio de la tristeza por la partida de su muerte: "Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento de nuestra amada Hayden".

"Ella fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron; y a los millones que la vieron en pantalla", expresó el hombre en medio del dolor.

El último posteo de Hayden Panettiere antes de su muerte La última publicación de Hayden Panettiere. Instagram: @haydenpanettiere. El último posteo de Hayden Panettiere en sus redes sociales fue el 27 de julio de este año donde compartió una imagen junto a uno de sus amigos en un evento. A esta foto la decidió acompañar con un sentido texto: "Buenos tiempos y buenos amigos".