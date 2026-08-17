La desgarradora reflexión de Hayden Panettiere en una de sus últimas entrevistas que conmueve tras su muerte

Tras la muerte de la actriz, resurgió una de sus últimas entrevistas donde habló de su presente y dejó una desgarradora reflexión.

En mayo de este año, Hayden Panettiere dio una entrevista para el podcast de Jay Shetty.

La muerte de Hayden Panettiere, a los 36 años, volvió a poner en circulación algunas de las declaraciones más personales que la actriz había realizado durante los últimos meses. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, sus seguidores recuperaron fragmentos de una entrevista en la que habló abiertamente sobre distintos episodios de su vida.

La conversación había tenido lugar a fines de mayo en el podcast de Jay Shetty, donde la actriz presentó su libro de memorias, This is Me: A Reckoning. Allí repasó experiencias relacionadas con el consumo de drogas, su salud mental y situaciones de violencia que atravesó durante su paso por Hollywood.

La actriz falleció a los 36 años. Instagram Haydenpanettiere. Uno de los aspectos que más repercusión tuvo fue el relato sobre un episodio de acoso que, según contó, sufrió cuando tenía 19 años. La artista no reveló la identidad del hombre involucrado, aunque señaló que se trataba de un reconocido actor ganador del Oscar y también director "muy respetado".

De acuerdo con lo que contó Panettiere, el episodio ocurrió durante una fiesta en la que había otras personas. Mientras la actriz se colocaba el abrigo, el hombre se acercó, señaló sus genitales y le aseguró que tenía un chicle pegado allí. "Bajé la mirada y me estremecí: los testículos de este respetado actor, ganador de premios, colgaban de su bragueta abierta", relató la artista.

La artista había publicado este año su libro, titulado "This Is Me: A Reckoning". Instagram Haydenpanettiere. Hayden explicó que en aquel momento interpretó lo sucedido como una conducta producto del alcohol, aunque admitió que la situación la había dejado completamente sorprendida. "No me había hecho daño y estaba segura de que era una broma de borrachos, pero nunca había visto a un hombre adulto hacer algo así. Me quedé impactada", confesó la actriz.