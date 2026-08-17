El escandaloso cruce entre dos figuras de TN por River que paralizó el estudio: "Dijiste barbaridades"

Una figura destacada del canal le envió un contundente mensaje a uno de sus compañeros en vivo y se vivió una gran tensión.

Momentos de máxima tensión en el estudio de TN tras una serie de comentarios de una de las figuras más conocidas del canal.

Matías Bertolotti protagonizó un tenso momento durante Mesa de plateístas, la sección futbolera de TN, cuando apuntó directamente contra Ricardo Canaletti por sus comentarios sobre los hinchas de River. Todo ocurrió después del triunfo del equipo de Marcelo Gallardo ante Argentinos Juniors.

El meteorólogo, reconocido fanático del Millonario, comenzó su participación con un pedido de calma por la victoria. Sin embargo, minutos después decidió enviarle un mensaje a un periodista del canal: "Quiero dejar un mensajito a un periodista de acá, del canal". Luego, el especialista agregó: "Tranquilo con las versiones y los dichos que decís, eh...".

Matías Bertolotti es fanático de River Plate. Instagram Matute_emanuel. Ante la intervención de Mario Massaccesi, quien le pidió que dijera el nombre, Bertolotti no dudó: "¡Es el señor Canaletti! Y lo digo en serio". Cuando el conductor lo llamó "mi amigo Ricardo Canaletti", el meteorólogo respondió a los gritos: "No, ¡amigo las pelot...!".

A partir de ese momento, el meteorólogo cuestionó duramente al periodista por sus dichos sobre los hinchas de River. "Hay que tener cuidado con incitar a la violencia, Ricardito querido. Y vos lo sabés muy bien, que hacés este tipo de cosas. Ayer dijiste barbaridades: que son muertos todos los hinchas de River, que sacaron a los muertos de (el cementerio de la) Chacarita y fueron a la cancha. Es muy grave", aseguró el especialista.

El meteorólogo le envió un contundente mensaje a Ricardo Canaletti. Captura de pantalla Youtube Todo Noticias. Antes de una pausa comercial, Matías Bertolotti cerró su descargo con una advertencia dirigida a Canaletti: "Cuidado. Porque después si vas por la calle y te insultan sos el primero que salís a llorar. Y está mal que te insulten en la calle, pero sos el primero que salís a llorar. No generes violencia, ¿sí? Tranquilo. Para vos. Punto".