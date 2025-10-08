Matías Bertolotti rompió el silencio, tras sus dichos sobre la Peregrinación a Luján, con un fuerte descargo: "Jamás podría..."

Matías Bertolotti generó polémica tras sus comentarios sobre la Peregrinación a Luján , durante su habitual informe meteorológico. El meteorólogo de TN , que se encontraba al aire poco después de las 5 de la mañana, recibió fuertes críticas en las redes sociales por sus expresiones.

En su intervención, Bertolotti informó sobre el pronóstico en Buenos Aires y destacó las lluvias intensas del fin de semana. Luego, expresó su indignación por la multitud que participó de la peregrinación. "La verdad es que lo de la Peregrinación a Luján ... Es denigrante lo que hicieron, terrible", opinó el meteorólogo. "Cuando les importa nada, con tal de que la fe me va a salvar… ¿Ustedes vieron a la gente caminando con el agua por las rodillas?", cuestionó Matías.

"Nunca pensé que podía pasar algo así... le voy a aclarar algo... cuando utilicé la palabra 'denigrar' me refería a 'las autoridades' que deben cuidar a la peregrinación... NUNCA A LOS PEREGRINOS (ojo como está cortado el video)... ¡y cuando digo 'la fe no te salva de una tormenta' es justamente para 'HACER CONCIENCIA' que la situación del otro día no era joda!", dice la primera parte del posteo.

"Si alguien se sintió afectado o afectada OBVIO que le pido disculpas, pero JAMÁS PODRÍA ATACAR LA FE Y LA RELIGIÓN a la cual yo pertenezco... pero pensemos un segundo antes de agredir", continuó el meteorólogo. Y enumeró: "Venimos de fuertes tragedias por no respetar alertas. En Bahía Blanca se respetó ese alerta e igual hubo muertos y graves daños. El mundo ya no duda cuando hay alertas, se suspende lo que sea...".

"En fin, mi simple motivo en este medio es advertirles, a veces con aciertos o a veces puede haber errores, los peligros del tiempo y los cuidados que se necesitan para eso, y la situación era grave y debemos educarnos para poder cambiar las decisiones... A los que agreden diciendo barbaridades de mi vida, les aviso que ni se gasten porque nunca me afectó 'el que dirán'. ¡FIN!", concluye el mensaje de Matías Bertolotti.