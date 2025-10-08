Preocupación por la salud de Mónica Farro tras una posible recaída: qué le pasó
El periodista Federico Flowers compartió la información en sus redes sociales y alertó a todos.
Mónica Farro genera preocupación debido al estado de salud por el que se encuentra pasando. Es que el periodista Federico Flowers alertó a todos al informar que la actriz y panelista de LAM se encontraba en un hospital a la espera de estudios.
"Ahora Mónica Farro en la guardia esperando resultados por una posible recaída de la anemia crónica y por síntomas en pulmones por una tos de 4 meses de evolución", expresó el comunicador en sus redes sociales respecto a los motivos que la llevaron a la clínica para verificar su salud.
Luego, subrayó: "Tuvo bronquitis aguda en mayo y no pudo remontarla pese a la medicación. Le hicieron radiografías, exámenes de laboratorio y aguardando resultados por una posible internación". Por el momento, Mónica no se ha expresado públicamente respecto a este posible problema de salud que habría aparecido en las últimas horas según Federico Flowers.
Preocupación por la salud de Mónica Farro
En el programa de LAM que se emitió el 7 de octubre, Mónica no se encontraba presente en el equipo, pero no se hizo mención sobre su ausencia. Por el momento, ni Ángel de Brito ni sus compañeras se han expresado sobre esta información que realmente alertó a todos en el mundo de la farándula.