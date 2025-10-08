Preocupación por la salud de Mónica Farro tras una posible recaída: qué le pasó

El periodista Federico Flowers compartió la información en sus redes sociales y alertó a todos.

Mónica Farro genera preocupación debido al estado de salud por el que se encuentra pasando. Es que el periodista Federico Flowers alertó a todos al informar que la actriz y panelista de LAM se encontraba en un hospital a la espera de estudios.

"Ahora Mónica Farro en la guardia esperando resultados por una posible recaída de la anemia crónica y por síntomas en pulmones por una tos de 4 meses de evolución", expresó el comunicador en sus redes sociales respecto a los motivos que la llevaron a la clínica para verificar su salud.

Luego, subrayó: "Tuvo bronquitis aguda en mayo y no pudo remontarla pese a la medicación. Le hicieron radiografías, exámenes de laboratorio y aguardando resultados por una posible internación". Por el momento, Mónica no se ha expresado públicamente respecto a este posible problema de salud que habría aparecido en las últimas horas según Federico Flowers.