Máxima tensión e inesperado desenlace en la pelea entre Yanina Latorre y Mónica Farro: "Viene la piña"

El miércoles 17 de septiembre se vivió un tenso momento en LAM cuando Yanina Latorre y Matilda Blanco dirigieron fuertes comentarios sobre Mónica Farro. Fue la conductora de "Sálvese Quien Pueda" quien expresó un fuerte comentario al aire que no le gustó para nada a su compañera.

Ángel de Brito le consultó de que se estaba riendo y fue en ese preciso momento en que Yanina comentó: "Me estoy riendo porque Mónica hace días que no se lava la cabeza y está llegando el olor". Desde ese momento, Mónica se enojó fuertemente y en la edición del lunes 22 de septiembre, el tema siguió en el programa y se generó una fuerte tensión entre ambas.

"La verdad que me hablen del pelo, que me hablen de si está limpio o sucio, me importa tres pepinos, pero las burlas, la humillación y el dañar a una persona y su reputación, eso es bullying de acá a la China... Se que no estoy en un programa educativo, pero me parece que tampoco está bueno difundir un mensaje que no está bueno", comentó Farro visiblemente molesta.

Luego del descargo de Mónica Farro, Yanina comentó que "no fue mi intención (burlarse), no quise humillarte. Te lo tomo, te pido disculpas, pero yo no lo quise hacer". Además, dejó en claro que en ningún momento la quiso agredir y que "mil veces te chicaneo y vos te divertís porque no te entran las balas".