Sin palabras: revelaron lo que le dijo Cecilia Milone a la hija de Chico Novarro y generó polémica

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre contó cómo fue la conversación privada que tuvo la actriz con la hija del cantante y dejó a todos boquiabiertos.

Recientemente, en Sálvese Quien Pueda, se habló sobre los últimos posteos que Cecilia Milone le dedicó a Chico Novarro en las redes sociales, y aseguraron que la actriz mantiene una aparente "obsesión" con el fallecido cantante.

En el debate que se dio en el programa de espectáculos, Yanina Latorre reveló un dato impactante sobre la artista que dejó a todos sin palabras.

Cecilia Milone y Chico Novarro La actriz rindió un sentido mensaje a dos años de la partida del cantante. Créditos: Archivo MDZ

"Primero hay una cosa fatal, que esto lo voy a contar. La primera vez que ella en su vida vio a una de las hijas de Chico laburando, viste que es actriz, y la vio en una grabación, la miró, fue y la saludó y le dijo 'como me gusta tu papá, como le chuparía la p***'", contó la conductora, sorprendiendo a todo el panel.

"Ella tiene un problema con los pit** porque acuérdense que describía la de Nito Artaza", agregó Latorre.