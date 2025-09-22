Luck Ra hizo vibrar a más de 10 mil personas en el Vivo Luján 2025
El artista cordobés fue el encargado de ponerle el broche de oro al Vivo Luján 2025, reuniendo a miles de personas en una noche cargada de música.
El Multiespacio Cultural Luján de Cuyo se llenó de música y emoción este domingo 21 de septiembre, con más de 10 mil personas reunidas para vivir la segunda jornada del Vivo Luján 2025. Familias y jóvenes disfrutaron de un encuentro cultural que consolidó al festival como un punto de referencia en la provincia.
El cierre estuvo a cargo de Luck Ra, el fenómeno cordobés que debutó en Luján de Cuyo con un show cargado de energía, hits y conexión total con el público. Antes, la "Previa que se mueve" presentó a Pablo Galve, Leo Rivero, Labios de Sal y La Casual, que anticiparon la gran fiesta final.
Las promociones estudiantiles también se hicieron notar con sus tradicionales ranchos, ofreciendo propuestas gastronómicas que llenaron de color y sabor el festival. Entre los destacados, Tiger del Colegio Jauretche se llevó el primer puesto, seguido por Haven de la Escuela Marianetti, mientras que Nakama, Kapenka y Druzbha compartieron el tercer lugar.
El Vivo Luján 2025 fue posible gracias al trabajo conjunto de la Agencia de Promoción Cultural, Luján Joven y la productora Crack Produce, que una vez más lograron organizar un evento que reunió a la comunidad, fortaleció el espíritu juvenil y potenció la cultura local.
Así fue el show de Luck Ra en Vivo Luján 2025
Con dos jornadas multitudinarias y más de 17 mil asistentes en total, el festival reafirmó su rol como motor cultural, social y económico de Mendoza, destacándose por impulsar a las promociones estudiantiles y por ser un espacio que conecta a toda la comunidad en un solo lugar.