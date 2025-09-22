Luck Ra hizo vibrar a más de 10 mil personas en el Vivo Luján 2025

El artista cordobés fue el encargado de ponerle el broche de oro al Vivo Luján 2025, reuniendo a miles de personas en una noche cargada de música.

Luck Ra se presentó en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo ante más de diez mil personas.

El Multiespacio Cultural Luján de Cuyo se llenó de música y emoción este domingo 21 de septiembre, con más de 10 mil personas reunidas para vivir la segunda jornada del Vivo Luján 2025. Familias y jóvenes disfrutaron de un encuentro cultural que consolidó al festival como un punto de referencia en la provincia.

El cierre estuvo a cargo de Luck Ra, el fenómeno cordobés que debutó en Luján de Cuyo con un show cargado de energía, hits y conexión total con el público. Antes, la "Previa que se mueve" presentó a Pablo Galve, Leo Rivero, Labios de Sal y La Casual, que anticiparon la gran fiesta final.

Vivo Luján 2025 El festival "Vivo Luján" se llevó a cabo el sábado 20 y domingo 21 de septiembre. Gentileza Prensa.

Las promociones estudiantiles también se hicieron notar con sus tradicionales ranchos, ofreciendo propuestas gastronómicas que llenaron de color y sabor el festival. Entre los destacados, Tiger del Colegio Jauretche se llevó el primer puesto, seguido por Haven de la Escuela Marianetti, mientras que Nakama, Kapenka y Druzbha compartieron el tercer lugar.

El Vivo Luján 2025 fue posible gracias al trabajo conjunto de la Agencia de Promoción Cultural, Luján Joven y la productora Crack Produce, que una vez más lograron organizar un evento que reunió a la comunidad, fortaleció el espíritu juvenil y potenció la cultura local.