El desesperado pedido del hermano de Pampita tras el robo en la casa de la modelo: "Podemos ofrecer una recompensa"

Pampita fue víctima de un robo en su vivienda mientras se encontraba de viaje por trabajo en España. Los delincuentes se llevaron varios objetos de valor, incluidas joyas y dinero en efectivo. La modelo descubrió lo sucedido al llegar a su casa y notar todo desordenado, con numerosas pertenencias desaparecidas. Inmediatamente realizó la denuncia correspondiente ante la policía.

Entre los elementos sustraídos había teléfonos celulares que contenían fotos y recuerdos de Blanca, su hija fallecida en septiembre de 2012, a los seis años.

La modelo regresó de España y se encontró con su casa saqueada tras un robo.

Guillermo, hermano de Pampita , se acercó a la vivienda en Barrio Parque y habló con la prensa, haciendo hincapié en la importancia de recuperar esos objetos vinculados a la memoria de la pequeña. Además, ofreció una recompensa por la devolución de los artículos, esperando que quienes los tengan puedan devolverlos y así preservar los recuerdos familiares.

"Uno está acompañando y apoyando, cuando pasa algo así tenés una sensación difícil de explicar, que es lo que siente mi hermana", expresó el familiar de la modelo.

Guillermo hermano Pampita 2 El familiar de la presentadora habló con la prensa. RS Fotos.

"Gracias a Dios lo importante es que no estaban los chicos. Lo que quería detallar es que se llevaron cosas que tienen un valor afectivo que va más allá de lo material, así que si podemos dar con eso nosotros podemos ofrecer una recompensa", continuó Guillermo.

Allí, detalló: "Son cosas que Caro conserva hace mucho tiempo de mi sobrina, no sirven de nada y para nosotros hoy sirve de todo. Las cosas más preciadas que tenemos, si se pudiera recuperar puede haber una recompensa, lo que sea necesario",

Respecto al robo, el hermano de Pampita aclaró que hay secreto de sumario y evitó dar demasiadas precisiones. "Caro llegó de viaje por trabajo y se encontró con esto, todo revuelto", explicó Guillermo.