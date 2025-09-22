Cómo es el lugar por donde ingresaron a la casa de Pampita en Barrio Parque

El domingo por la noche, un nuevo hecho de inseguridad conmocionó a los vecinos de uno de los barrios más seguros de la Ciudad. Mientras Carolina “ Pampita ” Ardohain se encontraba fuera del país, un grupo de siete delincuentes entró a su casa y le robaron varios objetos de valor.

Así es el lugar por donde ingresaron a la casa de Pampita en Barrio Parque

Pampita había viajado a Madrid para participar en un desfile de la marca Carolina Herrera, de la cual es embajadora. Aprovechando su ausencia, los ladrones ingresaron al domicilio ubicado en la calle Juez Tedín, Barrio Parque .

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los delincuentes habrían entrado por el patio del fondo de la casa que linda con vías del ferrocarril. En las imágenes que se viralizaron se observa que la casa de Pampita está a diez metros de las vías del tren. En el video se ve que la garita que está a pocos metros de la vivienda de la conductora se encuentra abandonada y vandalizada.

La principal sospecha es que los delincuentes habrían entrado por la parte de atrás de la casa. Además, Pampita señaló que la alarma no sonó, por lo que sospechan que los ladrones habrían roto el medidor.

Qué se llevaron los ladrones

Según trascendió, los delincuentes estuvieron cuatro horas dentro de la casa de la modelo. Una vez dentro, buscaron la caja fuerte y se la llevaron. Entre los objetos que sustrajeron se encuentran: dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor.

Pampita Carolina decidió hablar con los medios. Foto: RS Fotos.

Sin embargo, la conductora de televisión indicó que lo que más le duele es que se llevaron teléfonos donde tenía fotos y videos de sus hijas. “Me da muchísima tristeza no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí”, expresó Pampita, en diálogo con la prensa.

En estos momentos, la causa se encuentra en manos del fiscal Eduardo Rosende. El abogado de Pampita, Fernando Burlando, confirmó que el robo quedó registrado por las cámaras de seguridad y que se ofreció una recompensa para recuperar los celulares con las fotos de las hijas de la conductora.