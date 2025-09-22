Capturaron a uno de los delincuentes que entró a robar a la casa de Pampita

Según trascendió, Pampita recuperó los dos celulares que le habían robado, donde tenía imágenes de su hija Bianca.

El domingo por la noche, un nuevo hecho de inseguridad conmocionó a los vecinos de uno de los barrios más seguros de la Ciudad. Mientras Carolina “Pampita ” Ardohain se encontraba fuera del país, un grupo de siete delincuentes entró a su casa y le robaron varios objetos de valor.

En las últimas horas, uno de los ladrones que entró a robar al domicilio ubicado en la calle Juez Tedín, Barrio Parque, fue detenido. Por el momento, se desconoce su identidad. Se analizan las cámaras de seguridad para identificar al resto de los sospechosos.

A su vez, la conductora de televisión recuperó los dos celulares que le habían robado. En dichos teléfonos, Pampita tenía imágenes de su hija Bianca, quién falleció en el 2012.

Quién le entregó los celulares a Pampita Según informó Clarín, dos hombres de Avellaneda se contactaron con la modelo y le dijeron que los habían encontrado tirados en el piso.